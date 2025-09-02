Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Περιμένει και γραπτώς τις αλλαγές του ΥΠΑΝ η ΟΕΛΜΕΚ

Μια περίπου ώρα διήρκησε η συνάντηση της υπουργού Παιδείας Αθηνάς Μιχαηλίδου, με εκπροσώπους της ΟΕΛΜΕΚ στο επίκεντρο της οποίας τέθηκε το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Οι εκπρόσωποι της Οργάνωσης ενημερώθηκαν για τις τροποποιήσεις που προτίθεται να κάνει στην πρόταση που ήδη έχει καταθέσει ενώπιον τους το ΥΠΑΝ, τις οποίες θα αναμένουν να λάβουν και γραπτώς προτού τοποθετηθούν.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στον «Π» ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, οι αλλαγές που ετοιμάζει το Υπουργείο δεν αλλάζουν την φιλοσοφία της πρότασης. Σε ερώτηση αν διαφωνούν με τις τροποποιήσεις, δεδομένου ότι έχουν ήδη ως οργάνωση εκφράσει την αντίθεση τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης, ο κ. Ταλιαδώρος εξήγησε ότι δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί επί του θέματος, την στιγμή ειδικά που δεν έχουν ακόμα λάβει γραπτώς το κείμενο με τις τροποποιήσεις. «Η υπουργός μας παρουσίασε τις αλλαγές, και μας είπε ότι σε 10 μέρες θα τις έχουμε και γραπτώς. Εμείς αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι την Πέμπτη στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ θα ενημερώσουμε τα μέλη για το τι μας είπε η υπουργός, ωστόσο οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν και θα κοινοποιηθούν και στην υπουργό, αφού λάβουμε γραπτώς τις τροποποιήσεις» συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα της αξιολόγησης η υπουργός Παιδείας είχε τις προηγούμενες ημέρες συναντήσεις και με τις άλλες δύο οργανώσεις των εκπαιδευτικών (ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ), ενώ βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί θα πρέπει εντός Σεπτεμβρίου η τροποποιημένη πρόταση να κατατεθεί στην Βουλή, προκειμένου να είναι εφικτή η συζήτηση και η ψήφιση της μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.