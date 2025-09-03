Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Σκάνδαλο παρενόχλησης σε «ακαδημία» στα κατεχόμενα

Σε δηλώσεις του, που δημοσιεύει η «Γενί Ντουζέν», ο κ. Μαβίς υποστήριξε ότι οι καταγγελίες για παρενόχληση φοιτητριών με αντάλλαγμα τις ερωτήσεις των εξετάσεων υπερβαίνουν το ατομικό αδίκημα και καταδεικνύουν «θεσμική σήψη».

Πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης στην «παιδαγωγική ακαδημία Ατατούρκ» επέρριψε στον «υπουργό παιδείας» Ναζίμ Τσαβούσογλου, ο γενικός γραμματέας της τουρκοκυπριακής συντεχνίας δασκάλων (KTÖS), Μπουράκ Μαβίς. 

Τόνισε πως το περιστατικό κλονίζει βαθύτατα την τιμή της δημόσιας εκπαίδευσης στα κατεχόμενα.

Ο συνδικαλιστής κατήγγειλε επίσης συνεχείς πολιτικές παρεμβάσεις στην Ακαδημία, οι οποίες, όπως είπε, έχουν πλήξει την αυτονομία και το κύρος της. Κάλεσε τον κ. Τσαβούσογλου να «διαφωτίσει την κοινή γνώμη και να καθησυχάσει τη δημόσια συνείδηση», προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση, ο ίδιος θα φέρει την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο.

Τη συγκεκριμένη καταγγελία έφερε στο φως χθες η ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Özgür Gazete Kıbrıs». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, φοιτήτρια της «παιδαγωγικής ακαδημίας Ατατούρκ» κατήγγειλε ότι δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από καθηγητή της, ο οποίος φέρεται να της προσέφερε ως αντάλλαγμα τις ερωτήσεις των εξετάσεων. Η φοιτήτρια, μαζί με άλλες συμφοιτήτριές της που φέρονται να είχαν παρόμοιες εμπειρίες, προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία. Ωστόσο, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο «υπουργός» Τσαβούσογλου άσκησε πίεση στη διοίκηση της Ακαδημίας ώστε να συγκαλυφθεί το περιστατικό, επιβάλλοντας στον καθηγητή μόνο την ποινή της «επίπληξης». 

ΚΥΠΕ

