ΤΕΠΑΚ: Στόχος από το 2027 διαμονή για όλους τους πρωτοετείς φοιτητές στις εστίες

Γύρω στους 800 νέους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες αναμένει το ΤΕΠΑΚ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026, αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη, καθώς από φέτος προσφέρονται και τέσσερα καινούργια προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Ανώτερος Λειτουργός Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας του ΤΕΠΑΚ, Αντώνης Βρασίδα.

Σε ό,τι αφορά το καυτό ζήτημα της στέγασης, όπως ανέφερε ο Ανώτερος Λειτουργός του ΤΕΠΑΚ, ένας αριθμός γύρω στους 700 φοιτητές από τους 1400 περίπου που αιτούνται κάθε χρόνο βοήθεια σε θέματα στέγασης, δηλαδή ποσοστό 50%, λαμβάνουν στήριξη σε θέματα στέγασης είτε εξασφαλίζοντας διαμονή σε φοιτητική εστία είτε εξασφαλίζοντας το επίδομα ενοικίου.

Το ακαδημαϊκό εξάμηνο ξεκινά τη Δευτέρα για όλα τα προγράμματα σπουδών, ομαλά χωρίς προβλήματα, είπε στο ΚΥΠΕ ο κ. Βρασίδα.

Ερωτηθείς σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες στο ΤΕΠΑΚ με τη νέα φοιτητική χρονιά, σημείωσε ότι «έχουμε μπει αρχές Σεπτεμβρίου, ξεκαθαρίζει σιγά- σιγά το τοπίο με τους νεοεισερχόμενους φοιτητές/ φοιτήτριες».

«Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιούνται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τόσο οι εγγραφές των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών σε μαθήματα και ταυτόχρονα τρέχει και η Εβδομάδα Ενημέρωσης και προσανατολισμού, κατά την οποία οι νέοι φοιτητές και οι νέες φοιτήτριες έρχονται επιτόπου στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα σπουδών τους, για τα διαδικαστικά, όλα όσα χρειάζεται να ξέρουν για την έναρξη του εξαμήνου, έτσι ώστε να είναι ομαλή τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, οπότε και ξεκινούν τα μαθήματα», πρόσθεσε.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Ελλάδας, συνέχισε ο κ. Βρασίδα, έχει ζητηθεί από όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες που είχαν κρατήσει τη θέση τους στο ΤΕΠΑΚ να επαναβεβαιώσουν την πρόθεσή τους να ξεκινήσουν σπουδές στο ΤΕΠΑΚ.

«Οπότε με αυτή τη διαδικασία, υπήρξε ένα ξεκαθάρισμα. Βλέπουμε ότι η ανταπόκριση για τα προγράμματα του ΤΕΠΑΚ, παρά τις ανακοινώσεις της Ελλάδας, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Είναι ιδιαίτερα θετική. Αναμένουμε ότι θα έχουμε γύρω στους, η εκτίμηση βλέποντας και λίγο την πορεία των έγγραφών σε μαθήματα, αναμένουμε να έχουμε γύρω στους 800 καινούργιους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Υπάρχει μία αρκετά σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι, λαμβάνοντας υπόψη ότι και για πρώτη φορά φέτος προσφέρονται και 4 καινούργια προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, οπότε αυτό συντείνει και στην αύξηση του αριθμού τους», σημείωσε.

Κατά τα άλλα, είπε ο κ. Βρασίδα, οι διαδικασίες προχωρούν ομαλά.

«Ελπίζουμε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει για όλα τα προγράμματα σπουδών το ακαδημαϊκό εξάμηνο, ομαλά χωρίς προβλήματα. Θα είμαστε εδώ για να επιλύσουμε οποιεσδήποτε αναμπουμπούλες ή δυσκολίες της τελευταίας στιγμής, αλλά η εικόνα που έχουμε είναι θετική και ότι όλα θα ξεκινήσουν ομαλά», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες, ο κ. Βρασίδα είπε ότι έχει ολοκληρωθεί παράλληλα με τις υπόλοιπες διαδικασίες και η διαδικασία κατανομής των φοιτητών που είχαν αιτηθεί φοιτητική εστία.

«Θυμίζω ότι στο ΤΕΠΑΚ διαθέτουμε έναν αριθμό γύρω στις 300 κλίνες σε φοιτητικές εστίες στη Λεμεσό, 200 εκ των οποίων είναι στο συγκρότημα που μας διαθέτει η Ιερά Αρχιεπισκοπή και διαθέτουμε και σε συνεργασία με το Δήμο Πάφου έναν αριθμό 150 κλινών στη φοιτητική εστία στην Πάφο. Άρα έχουμε 450 περίπου κλίνες που έχουν διατεθεί στη βάση της μοριοδότησης της κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης των φοιτητών και των φοιτητριών μας», σημείωσε. «Έχουν ήδη προσφερθεί τα δωμάτια, έχει γίνει αποδοχή από πλευράς τους και αναφέρομαι τόσο και σε νέους φοιτητές, αλλά και σε φοιτητές παλαιότερων ετών. Και ταυτόχρονα έχει γίνει και η μοριοδότηση που αφορά την παραχώρηση επιδόματος ενοικίου», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, πέραν από τις 450 κλίνες, ένας αριθμός περίπου 300 φοιτητών και φοιτητριών καθίστανται δικαιούχοι του επιδόματος ενοικίου, το οποίο θύμισε ότι είναι €250 το μήνα για ένα διάστημα 10 μηνών που είναι και η διάρκεια λειτουργίας του ακαδημαϊκού έτους.

«Οπότε αν μιλήσουμε με αριθμούς ένας αριθμός γύρω στους 700 φοιτητές από τους 1400 περίπου που αιτούνται κάθε χρόνο βοήθεια σε θέματα στέγασης, δηλαδή ένα 50% από όσων έχουν αιτηθεί, λαμβάνουν στήριξη σε θέματα στέγασης είτε εξασφαλίζοντας μια φοιτητική εστία είτε εξασφαλίζοντας το επίδομα ενοικίου», πρόσθεσε.

Παράλληλα, είπε ο κ. Βρασίδα, «αυτή τη χρονιά ευελπιστούμε και τα δείγματα είναι θετικά ότι θα ολοκληρωθεί όντως και η πρώτη φάση των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών που αναγείρονται στην περιοχή Βερεγγάρια, στα Πολεμίδια στη Λεμεσό, οπότε ευελπιστούμε ότι θα προστεθεί από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά ένας αριθμός γύρω στις 150 κλίνες στις διαθέσιμες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μας και από το 2027 καλώς εχόντως των πραγμάτων θα ολοκληρωθούν πλήρως οι εστίες, προσθέτοντας 500 συνολικά εστίες στο δυναμικό».

«Ο στόχος του Πανεπιστημίου είναι από το 2027 και εντεύθεν να είναι σε θέση να προσφέρει αυτοδίκαια, δηλαδή χωρίς διαδικασία, αλλά να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πρωτοετείς του φοιτητές τη δυνατότητα διαμονής στις εστίες και ταυτόχρονα να έχει τη δυνατότητα να καλύψει και φοιτητές παλαιότερων ετών που έχουν σοβαρά ζητήματα να έχουν και αυτή τη δυνατότητα διαμονής στις εστίες», σημείωσε.

Άρα, ανέφερε ο κ. Βρασίδα, τόσο οι ακαδημαϊκές διαδικασίες εγγραφής σε μαθήματα όσο και τα διαδικαστικά που αφορούν τη στέγαση, τα οποία επιλαμβάνεται η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας του ΤΕΠΑΚ προχωρούν ομαλά.

«Να πούμε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια μεσούσης του καλοκαιριού, έτσι ώστε παρόλο που μεσολαβούν οι διακοπές του Δεκαπενταύγουστου, η Υπηρεσία εργάζεται, έτσι ώστε να δώσει απάντησή στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τόσο για εξασφάλιση θέσης όσο και για εξασφάλιση εστίας, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει το χρονικό διάστημα που έχουν μπροστά τους για να κάνουν τις οποιεσδήποτε ενέργειες», δήλωσε. Είναι, συνέχισε, «μια δύσκολη περίοδος το καλοκαίρι, το γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο και για τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτητές και τις οικογένειες τους, για αυτό ακριβώς γίνεται μεγάλη προσπάθεια οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν έγκαιρα, για να μπορέσουν να γίνουν και από πλευράς τους και από πλευράς μας όλες οι απαιτούμενες ενέργειες».

Όπως είπε, η εικόνα που έχουν είναι θετική.

«Αναμένουμε ότι τη Δευτέρα ξεκινούμε ομαλά για όλα μας τα προγράμματα σπουδών και σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε ιδιαίτερα τόσο τους παλιούς μας φοιτητές πίσω στο πανεπιστήμιο μετά τις διακοπές του καλοκαιριού, αλλά πρωτίστως να καλωσορίσουμε τους καινούριους μας φοιτητές και τις καινούργιες μας φοιτήτριες», σημείωσε.

Σε ερώτηση πόσους νέους φοιτητές αναμένουν, ο κ. Βρασίδα είπε ότι εκτιμούν ότι θα έχουν μια εισδοχή περίπου 800 καινούργιων προπτυχιακών φοιτητών σε όλα τα προγράμματα σπουδών τους και αυτό αφορά τόσο τα προγράμματα, που προσφέρονται στη Λεμεσό όσο και τα προγράμματα που προσφέρονται στην Πάφο, και ταυτόχρονα περιμένουν και μία εισδοχή γύρω στους 200 καινούργιους μεταπτυχιακούς φοιτητές τόσο επιπέδου μάστερ όσο και διδακτορικού επιπέδου.

«Άρα στο σύνολο εκτιμούμε ότι θα έχουμε 1000 καινούργια άτομα κοντά μας από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει ένδειξη πόσοι φοιτητές θα είναι Λεμεσό και πόσοι Πάφο, ο κ. Βρασίδα είπε ότι παρόλο που η διαδικασία των εγγραφών ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η εκτίμηση είναι ότι από τους 800 οι περίπου 200 θα είναι στην Πάφο, μιλώ για τους καινούργιους, και οι υπόλοιποι 600 θα είναι στα προγράμματα που προσφέρουν στη Λεμεσό.

Στέλνοντας το δικό του μήνυμα, ο κ. Βρασίδα είπε ότι ανυπομονούν να υποδεχτούν όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες τους τόσο παλαιότερων ετών όσο και τους καινούργιους φοιτητές και φοιτήτριες.

«Ανυπομονούμε για τη Δευτέρα, 8 του μηνός, οπότε και ξεκινούν τα μαθήματα, παρόλο που τους βλέπουμε και αυτή την εβδομάδα. Να ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνουν προς το Πανεπιστήμιο, επιλέγοντας το για τις σπουδές τους τόσο τους ιδίους όσο και τις οικογένειες, και ταυτόχρονα να εκφράσουμε και τις ευχαριστίες μας προς την πολιτεία, γιατί ως δημόσιο πανεπιστήμιο όλες οι δράσεις που κάνουμε, όλες οι θέσεις που προσφέρουμε, όλες οι υποστηρικτικές δομές που έχουμε οφείλονται στη διαχρονική στήριξη που έχουμε από την πολιτεία από τη Βουλή, από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις για να μπορούμε να υλοποιούμε όλα αυτά για τα παιδιά μας, για τους νέους του τόπου, στα πλαίσια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», κατέληξε.