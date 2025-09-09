Ιστορική διάκριση για το Παν. Νεάπολις Πάφος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Προγραμματισμού ICPC World Finals 2025

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος πέτυχε μια σπουδαία επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Προγραμματισμού ICPC World Finals 2025, που πραγματοποιήθηκε στο Μπακού. Το Νεάπολις κατέλαβε την 79η θέση και τη διάκριση Honors, αποτελώντας το μοναδικό πανεπιστήμιο από την Κύπρο και την Ελλάδα που συμμετείχε στον Τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης.

Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ομάδα του Νεάπολις τερμάτισε μπροστά από ιστορικά και διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, όπως το Duke University (27η θέση στο THE World University Rankings 2025), το University of Melbourne (39η θέση στο THE World University Rankings 2025) και το Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) (κατάταξη 251–300 στο THE World University Rankings 2025).

Η πορεία προς τον Τελικό ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Η ομάδα του Νεάπολις προκρίθηκε ξεπερνώντας πανεπιστήμια με διεθνές κύρος, όπως το Ecole Polytechnique (Γαλλία), το University of Tartu (Εσθονία), το University of Wroclaw (Πολωνία), το Tel Aviv University (Ισραήλ), το University of Oxford (Ηνωμένο Βασίλειο), το Charles University (Τσεχία), το Technische Universität München (Γερμανία), το University of Vienna (Αυστρία) και το Vienna University of Technology (Αυστρία).

Στον τελικό, Παγκόσμιος Πρωταθλητής αναδείχθηκε το St. Petersburg State University, κατακτώντας την πρώτη θέση. Η φετινή διοργάνωση του ICPC κατέγραψε εντυπωσιακά μεγέθη με 3.424 πανεπιστήμια από 103 χώρες και 73.083 φοιτητές, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως του σημαντικότερου διαγωνισμού αλγοριθμικού προγραμματισμού διεθνώς.

Η επιτυχία της ομάδας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος αποτελεί ιστορικό ορόσημο για την κυπριακή ανώτατη εκπαίδευση και υπογραμμίζει την υψηλή ποιότητα, το ταλέντο και την ανταγωνιστικότητα των φοιτητών του Ιδρύματος σε διεθνές επίπεδο.