Εντάσεων συνέχεια στην Επ. Παιδείας: «Αφού είμαι ανίκανος να απευθυνθείτε στον Πρόεδρο» απαντά ο πρόεδρος της ΕΕΥ

Συνεχίστηκε και σήμερα η ένταση από τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής. Στη σημερινή συνεδρία, οι τόνοι παρέμειναν υψηλοί, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), Παναγιώτη Αντωνίου, ο οποίος χθες απείλησε να αποχωρήσει από την αίθουσα σήμερα να υπερασπίζεται την ΕΕΥ και να καλεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας, Παύλο Μυλωνά, αφού τον θεωρεί ανίκανο, να ζητήσει ο ίδιος από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να τον παύσει. Το ζήτημα προέκυψε εξαιτίας των χθεσινών αναφορών βουλευτών για «μπάχαλο» το οποίο δημιουργήθηκε με αφορμή το νέο σύστημα διορισμών, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας, να υπεραμύνεται των όσων ειπώθηκαν την προηγούμενη ημέρα, παρουσία και της υπουργού παιδείας.

Σήμερα, κατά την εκτενή τοποθέτησή του, ο κ. Αντωνίου τόνισε ότι χθες είχε προσκληθεί στη συζήτηση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς λόγω της ευθύνης της ΕΕΥ για τη στελέχωση των σχολείων. Εκφράζοντας έκπληξη, κατήγγειλε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας έδωσε τον λόγο σε όλους τους υπόλοιπους, εκτός της ΕΕΥ. «Η κατάσταση κλιμακώθηκε», συνέχισε ο κ. Αντωνίου « όταν ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής απευθύνθηκε στην ΕΕΥ λέγοντας “Εφαρμόσατε νέο σύστημα και τα κάνατε μπάχαλο”». Ο κ. Αντωνίου χαρακτήρισε την αναφορά προσβλητική και υπογράμμισε ότι οι λειτουργοί της ΕΕΥ εργάστηκαν με υπερβάλλοντα ζήλο και πέραν του ωραρίου τους για την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων. Όπως σημείωσε, αφού δεν του δόθηκε η ευκαιρία να τοποθετηθεί, δεν υπήρχε λόγος να παραμείνει στην αίθουσα.

Στη συνέχεια, ο κ. Αντωνίου κατήγγειλε ότι δέχθηκε προσωπική επίθεση από τον πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας, Παύλο Μυλωνά, ο οποίος του είπε: «Αφού είσαι ανίκανος να κάνεις καλά τη δουλειά σου, να πεις στον Πρόεδρο να σε παραιτήσει». Ο ίδιος υπενθύμισε ότι ο διορισμός του είχε γίνει από το Υπουργικό Συμβούλιο και ότι για την παύση του ισχύουν οι προβλέψεις που αφορούν τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Τόνισε πως η επίθεση δεν αφορούσε μόνο τον ίδιο, αλλά και την απαξίωση του θεσμού που εκπροσωπούσε, και υπενθύμισε την ευγνωμοσύνη του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη που του έδειξε.

Από την πλευρά του, ο κ. Μυλωνάς απέρριψε τις αιτιάσεις του κ. Αντωνίου, χαρακτηρίζοντας τις απόψεις του παραπλανητικές αλλά σεβαστές. Ο πρόεδρος της Επιτροπής επέμεινε στον χαρακτηρισμό «μπάχαλο», υπογραμμίζοντας συγκεκριμένα περιστατικά, όπως τον διορισμό καρκινοπαθών ή μητέρων πέντε παιδιών σε σχολικές μονάδες μακριά από την κατοικία τους, λέγοντας ότι αυτή είναι η λέξη που ταιριάζει.

Στο θέμα παρενέβη και ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, υπογραμμίζοντας ότι όλοι γνώριζαν πώς λειτουργούσαν τα μέλη της ΕΕΥ και ποιοι ασκούσαν επιρροή μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι οι επιλογές τοποθέτησης δεν ήταν τυχαίες και ότι υπήρχαν περιπτώσεις αδικίας ανάλογα με το αν υπήρχε πρόσβαση σε υποστήριξη ή όχι.

Σε ότι αφορά τώρα την ουσία της σημερινής συζήτησης, οι βουλευτές της Επιτροπής Παιδείας αφού άκουσαν τα όσα είχαν να πουν εκπαιδευτικοί και φορείς που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα ασθενών (ΟΣΑΚ) και ατόμων με αναπηρία (ΚΥΣΟΑ) έδωσαν ένα μήνα περιθώριο στην εκτελεστική εξουσία, προκειμένου εντός Οκτωβρίου να επανέλθει ενώπιον της Βουλής ούτως ώστε να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα που αφορά διορισμούς και μεταθέσεις εκπαιδευτικών με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, των ιδίων ή των παιδιών τους