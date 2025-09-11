Στο εδώλιο στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας για σεξουαλική παρενόχληση

Η Νομική Υπηρεσία υιοθέτησε τις εισηγήσεις της Αστυνομίας και άναψε το πράσινο φως για την ποινική δίωξη στελέχους του Υπουργείου Παιδείας για τα αδικήματα της σεξουαλικής παρενόχλησης και της άσεμνης επίθεσης.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Π», δόθηκαν οδηγίες για την ετοιμασία κατηγορητηρίου και αναμένεται η καταχώρισή του στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εναντίον του συγκεκριμένου στελέχους του Υπουργείου Παιδείας διερευνήθηκαν δύο ξεχωριστές υποθέσεις. Το ένα από τα θύματα ήταν, κατά τον επίδικο χρόνο, ανήλικο.

Η διερεύνηση της μίας υπόθεσης που αφορούσε την ανήλικη ολοκληρώθηκε πριν από 15 μήνες και διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία με εισήγηση την ποινική δίωξη του εν λόγω στελέχους του Υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο, ο φάκελος της υπόθεσης παρέμεινε στα συρτάρια της Νομικής Υπηρεσίας, εν αναμονή της ολοκλήρωσης και της δεύτερης ποινικής έρευνας που βρισκόταν σε εξέλιξη εναντίον του για το αδίκημα της άσεμνης επίθεσης.

Η Νομική Υπηρεσία αποφάσισε να αναμένει την ολοκλήρωση και της δεύτερης υπόθεσης, ώστε ο χειρισμός και των δύο υποθέσεων να είναι ο ίδιος. Ωστόσο, παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διερεύνησης της δεύτερης υπόθεσης από το ΤΑΕ Λευκωσίας.

Τι θα πράξει η υπουργός;

Μαζί με τις οδηγίες που δόθηκαν για την ποινική δίωξη του στελέχους του Υπουργείου Παιδείας, με την καταχώριση κατηγορητηρίου, η Νομική Υπηρεσία ζήτησε από την Αστυνομία, και συγκεκριμένα από το ΤΑΕ Λευκωσίας, να ενημερώσει τη διοίκηση και τη διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Ότι, δηλαδή, θα καταχωριστεί κατηγορητήριο για τα αδικήματα της σεξουαλικής παρενόχλησης και της άσεμνης επίθεσης εναντίον του συγκεκριμένου στελέχους με σκοπό το υπουργείο να προβεί στις δέουσες ενέργειες για να προστατευθούν οι παραπονούμενες.

Με την καταχώριση του κατηγορητηρίου, η υπουργός Παιδείας κ. Αθηνά Μιχαηλίδου θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο θα θέσει το συγκεκριμένο στέλεχος σε διαθεσιμότητα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ή αν θα τον απομακρύνει από τα σημερινά του καθήκοντα, καθώς λόγω της θέσης του μπορεί να επηρεάσει τις δύο παραπονούμενες με διάφορους τρόπους. Η μία παραπονούμενη είναι επίσης στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας, ενώ η δεύτερη είναι εκπαιδευτικός.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, ενώ το συγκεκριμένο στέλεχος ελεγχόταν για τη διάπραξη των αδικημάτων της σεξουαλικής παρενόχλησης και της άσεμνης επίθεσης, έλαβε προαγωγή στη θέση που κατέχει σήμερα, αφού δεν υπήρχε καταδίκη.

Καταδίκη μετά από 22 χρόνια

Δεν είναι η πρώτη υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης και άσεμνης επίθεσης που οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης μετά από 10 ή και 20 χρόνια. Όπως έχουμε προαναφέρει, στην περίπτωση του στελέχους του Υπουργείου Παιδείας, η μία παραπονούμενη ήταν ανήλικη όταν δέχθηκε τη σεξουαλική παρενόχληση και βρήκε το θάρρος να μιλήσει πριν από δυο χρόνια.

Πρόσφατα, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών σε 75χρονο πρώην καθηγητή φροντιστηρίου, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης μαθήτριας πριν από 22 χρόνια. Η υπόθεση εκδικάστηκε κεκλεισμένων των θυρών, με δύο από τους τρεις δικαστές να καταλήγουν σε καταδικαστική απόφαση. Η ποινή αφορούσε άσεμνες επιθέσεις και παραβιάσεις του Νόμου περί Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών, όπως ίσχυε κατά τον επίδικο χρόνο.