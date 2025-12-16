Το BBC λέει ότι θα αντιπαλέψει την αγωγή του Τραμπ για δυσφήμηση

Το BBC δήλωσε σήμερα ότι θα αμυνθεί απέναντι στην αγωγή για δυσφήμηση που κατέθεσε ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεκδικεί 10 δισεκατομμύρια δολάρια από το βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

«Όπως έχουμε ήδη καταστήσει σαφές, θα υπερασπιστούμε αυτή την υπόθεση. Δεν πρόκειται να κάνουμε άλλα σχόλια για τις εν εξελίξει νομικές διαδικασίες», ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του BBC, το οποίο έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη για το λάθος σε επεξεργασμένα αποσπάσματα ομιλίας του Τραμπ που δίνουν την εντύπωση ότι κατηύθυνε τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Ο κ. Τραμπ ερίζει πως ο τρόπος που μονταρίστηκαν τα αποσπάσματα τον παρουσίαζαν να καλούσε τους υποστηρικτές του να πάνε μαζί του στο Κογκρέσο και να δώσουν «κολασμένη μάχη», ενώ απαλείφθηκε η φράση με την οποία καλούσε η κινητοποίηση ν είναι ειρηνική, προτού οπαδοί του κάνουν την αιματηρή εισβολή στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν την τυπική επικύρωση της νίκης του δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ