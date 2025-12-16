Σοκ στην τουρκική Βουλή: Καταγγελίες για παρενόχληση ανήλικων ασκουμένων – Συλλήψεις, κόντρες και βαριές αιχμές

Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία η αποκάλυψη καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων ασκουμένων στο εστιατόριο της Βουλής, με συλλήψεις προσωπικού, αλληλοκατηγορίες και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με το Yetkin Report, ο γενικός γραμματέας της Βουλής Κιουρσάτ Κιρμπιγίκ έσπευσε να διαψεύσει κατηγορίες περί συγκάλυψης, υποστηρίζοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν κινηθεί πριν η υπόθεση δει το φως της δημοσιότητας. Όπως δήλωσε, η οικογένεια κατέθεσε καταγγελία στις 19 Νοεμβρίου και η Βουλή παρενέβη ήδη από τις 20, ενώ μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου τέσσερα άτομα τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και στις 13 Δεκεμβρίου συνελήφθησαν τρεις εξ αυτών.

«Δεν υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοια περιστατικά», τόνισε ο Κιρμπιγίκ, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια απόπειρας συγκάλυψης και επισημαίνοντας ότι κατατέθηκε ποινική μήνυση.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση σηκώνει τους τόνους. Ο βουλευτής του CHP Μαχμούτ Τανάλ υπενθύμισε ότι παρόμοια υπόθεση είχε καταγραφεί ήδη από το 2018 και υποστήριξε ότι αν τότε είχαν γίνει οι απαραίτητες έρευνες χωρίς πολιτικές πιέσεις, «σήμερα δεν θα μιλούσαμε για επανάληψη του ίδιου εφιάλτη».

Ακόμη πιο βαριές είναι οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Σοζτζού. Ο αρθρογράφος Νετζατί Ντογρού γράφει ότι μάγειρες της Βουλής παρενόχλησαν σεξουαλικά κορίτσια κάτω των 17 ετών που εργάζονταν ως ασκούμενες. Αρχικά συνελήφθη ένας μάγειρας και ακολούθησαν άλλες τρεις συλλήψεις, ενώ επικεφαλής μάγειρας με «ιστορικό» φέρεται να είχε τιμωρηθεί πειθαρχικά και στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, πατέρας ανήλικης ασκούμενης προσκόμισε στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία με ανάρμοστα μηνύματα που είχε λάβει η κόρη του, ενώ ανώνυμες πηγές της Βουλής, μέσω φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ, υποστήριξαν ότι «δεν υπήρξε καμία αμέλεια».

Η βουλευτής του CHP Αϊσού Μπανκόγλου μίλησε για «θεσμική σήψη», ζητώντας τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Όπως κατήγγειλε, ορισμένες υποθέσεις φτάνουν επτά χρόνια πίσω, ασκούμενες αποσύρθηκαν λόγω απειλών και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις συγκάλυψης, αμέλειας και αποτυχίας εποπτείας.

Το σκάνδαλο έχει ανοίξει βαθύ ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό, με την αντιπολίτευση να μιλά για συστημικό πρόβλημα και την κυβέρνηση να επιμένει ότι «όλα έγιναν όπως έπρεπε». Το ερώτημα που μένει είναι αν αυτή τη φορά η υπόθεση θα φτάσει μέχρι τέλους ή αν θα χαθεί ξανά στους διαδρόμους της εξουσίας.

Πηγή: edotourkia.gr