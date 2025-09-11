Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Περιμένει πρόταση ΥΠΑΝ για τις διευκολύνσεις η Επιτροπή Παιδείας

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περιθώριο μέχρι τα μέσα Οκτώβρη για επανέλθει ενώπιόν της με νομοσχέδιο-λύση στο πρόβλημα συμβασιούχων εκπαιδευτικών οι οποίοι, είτε είναι χρόνιοι ασθενείς, άτομα με αναπηρία, είτε λόγω άλλων ιδιαίτερων συνθηκών, θα πρέπει να δικαιούνται διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά τον διορισμό τους, όπως αυτές που λαμβάνουν οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους.

Μητέρα εκπαιδευτικός με παιδί στο φάσμα του αυτισμού, διαμένει στην Λευκωσία αλλά διορίστηκε στην Πάφο. Καρκινοπαθής εκπαιδευτικός αλλάζει επαρχία ενώ κάνει χημειοθεραπείες. Παιδί με τετραπληγία, τραχειοστομία, οι γονείς του οποίου είναι οι άτυποι φροντιστές του, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στέλνει τη μητέρα από τη Λευκωσία να εργαστεί σε σχολείο στην Πάφο. Τα παραδείγματα που αναφέρονται πιο πάνω είναι μόνο τρία από αυτά που ...

