Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Επαναρχίζει τη Δευτέρα το λεωφορείο από Περβόλια – Κίτι προς σχολεία Λάρνακας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στην ανακοίνωση του το Υπουργείο Μεταφορών καλεί «τους μαθητές - επιβάτες της διαδρομής να προσέρχονται κανονικά στις καθορισμένες στάσεις, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα».

Επαναρχίζει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, η διαδρομή λεωφορείου 115, από Περβόλια – Κίτι προς τη Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου και Τεχνική Σχολή Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφέρεται ότι «η διαδρομή 115 από τις περιοχές Περβόλια – Κίτι προς την Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου και Τεχνική Σχολή Λάρνακας, η οποία είχε ανασταλεί την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, για λόγους ασφαλείας, θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου».

Η απόφαση για την επανέναρξη της διαδρομής, προστίθεται «λήφθηκε μετά από έγκριση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και περιλαμβάνει την τοποθέτηση φρουρών ασφαλείας στο λεωφορείο, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του οδηγού και των μαθητών».

Το Υπουργείο «καταδικάζει απερίφραστα τα περιστατικά που οδήγησαν στην προσωρινή αναστολή και υπογραμμίζει ότι η προστασία των πολιτών, και ιδιαίτερα των μαθητών, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα».

Στην ανακοίνωση του το Υπουργείο Μεταφορών καλεί «τους μαθητές - επιβάτες της διαδρομής να προσέρχονται κανονικά στις καθορισμένες στάσεις, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΜΑΘΗΤΕΣΛΕΩΦΟΡΕΙΟΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited