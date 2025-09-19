ΥΠΑΝ: Τα έργα στα σχολεία υλοποιούνται – Η αποχή των μαθητών δεν βοηθά

Με αφορμή την απόφαση της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ) για παγκύπρια αποχή από τα μαθήματα, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας έκπληξη για την επιλογή της χρονικής συγκυρίας. Μεταξύ άλλων το Υπουργείο καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες να εστιάσουν στους στόχους τους και στη μάθησή τους. «Τα έργα υλοποιούνται ήδη, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, και σύντομα οι συνθήκες στα σχολεία μας θα είναι σημαντικά βελτιωμένες», προσθέτει.

Η ΠΣΕΜ επικαλείται ζητήματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση κλιματιστικών, τη χρήση κοντού παντελονιού και τις κτηριακές εγκαταστάσεις των σχολείων. Το ΥΠΑΝ, ωστόσο, τονίζει ότι «την ίδια στιγμή η Κυβέρνηση υλοποιεί με προγραμματισμό τα αιτήματα που για χρόνια παρέμεναν ανεκπλήρωτα: την αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων και την εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλες τις βαθμίδες».

Αυτούσια η ανακοίνωση του υπουργείου:

Αναφορικά με την απόφαση της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ) για παγκύπρια αποχή από τα μαθήματα με αφορμή την εγκατάσταση κλιματιστικών, την χρήση κοντού παντελονιού και τις κτηριακές εγκαταστάσεις των σχολείων, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) αναφέρει τα εξής:

Προκαλεί πραγματικά έκπληξη και απορία η επιλογή της ΠΣΕΜ να εξαγγείλει αυτή τη χρονική στιγμή αποχή από μαθήματα, την στιγμή ακριβώς που η Κυβέρνηση και το ΥΠΑΝ υλοποιούν με προγραμματισμό τα αιτήματα που για χρόνια παρέμεναν ανεκπλήρωτα: την αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων και την εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλες τις βαθμίδες. Για πρώτη φορά, η Κυβέρνηση έχει θέσει ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα τη δημιουργία σύγχρονων και ανθρώπινων σχολικών μονάδων, επενδύοντας δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Το ΥΠΑΝ αντιλαμβάνεται πλήρως τις ανησυχίες μαθητών και εκπαιδευτικών. Όμως, οι πράξεις αποδεικνύουν ότι η πολιτική βούληση υπάρχει, η δουλειά γίνεται και τα αποτελέσματα θα είναι σύντομα ορατά σε όλους.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΑΝ προωθεί στη βάση προγραμματισμού και προτεραιοποίησης επεκτάσεις, βελτιώσεις και ανεγέρσεις σχολικών μονάδων. Ο όλος προγραμματισμός ανακοινώνεται για σκοπούς διαφάνειας, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αναλυτικά, ανά σχολείο και με πλήρη κοστολόγηση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Για πρώτη φορά, η Κυβέρνηση έλαβε την πολιτική απόφαση να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις βαθμίδες. Ήταν και παραμένει αδιανόητο για εμάς να συνεχιστεί η παρωχημένη πολιτική των προηγούμενων χρόνων που στερούσε από τους μαθητές στοιχειώδεις συνθήκες ευεξίας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο το ζήτημα των κλιματιστικών τέθηκε εξαρχής σε απόλυτη κυβερνητική προτεραιότητα και σήμερα το έργο υλοποιείται σε όλες τις επαρχίες και βαθμίδες, από τις Σχολικές Εφορείες.

Η αποχή από τα μαθήματα δεν βοηθά σε κάτι, ούτε βοηθά στην πορεία υλοποίησης του έργου. Αντιθέτως, είναι εις βάρος των ίδιων των μαθητών. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι στήριξη και συνεργασία από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, ώστε το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη να ολοκληρωθεί ομαλά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες να εστιάσουν στους στόχους τους και στη μάθησή τους. Τα έργα υλοποιούνται ήδη, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, και σύντομα οι συνθήκες στα σχολεία μας θα είναι σημαντικά βελτιωμένες.

Ως ΥΠΑΝ θεωρούμε τον διάλογο μαζί τους αναγκαίο και ουσιαστικό, γιατί θέλουμε οι μαθητές και οι μαθήτριες να έχουν φωνή και ρόλο στο σχολείο τους. Οι πόρτες του Υπουργείου είναι πάντοτε ανοιχτές για κάθε ζήτημα που τους απασχολεί. Αυτό που χρειάζεται είναι συνεργασία και συνέργεια, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μέτρα όπως η αποχή δεν βοηθούν, ιδίως όταν τα έργα υλοποιούνται ήδη με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Αντίθετα, η υπεύθυνη συμμετοχή και η δημιουργική συζήτηση διασφαλίζουν ότι οι φωνές των μαθητών θα ενισχύσουν και θα στηρίξουν την προσπάθεια για ένα καλύτερο σχολείο.