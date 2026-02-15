Η δημιουργία του πρώτου Αποθέματος Βιόσφαιρας της Κύπρου στο επίκεντρο της πρώτης συνάντησης της Ομάδας Μελέτης της Σύμβασης 15/2025

Το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, στο πλαίσιο της έναρξης του Έργου που αφορά τη Δημόσια Σύμβαση 15/2025 «Ετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για ένταξη των Κοιλάδων των Ποταμών Ξερού και Διαρίζου στα Αποθέματα Βιόσφαιρας της UNESCO», διοργάνωσε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 εκδήλωση παρουσίασης του Έργου περιεχομένου της συμβάσης, συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων.

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών στο Πολιτιστικό Κέντρο Κουκλιών.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Ανδρέας Α. Γρηγορίου, Προϊστάμενος Διοίκησης της Προεδρίας της Δημοκρατίας και Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Γρηγορίου ανέφερε μεταξύ άλλων πως στην προτεινόμενη περιοχή προς ένταξη περιλαμβάνονται 32 κοινότητες και τέσσερις εγκαταλελειμμένοι οικισμοί, με σημαντικό πολιτιστικό, ιστορικό, αρχαιολογικό, οικολογικό και ανθρώπινο απόθεμα. Η επένδυση αυτή στο φυσικό κεφάλαιο της χώρας αναμένεται να συμβάλει πρόσθεσε, στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη διεθνή προβολή της Κύπρου, στο πλαίσιο ενός θεσμού παγκόσμιας εμβέλειας.

Επεσήμανε ακόμη πως ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση στηρίζουν ενεργά την προσπάθεια, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία της μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές για την ύπαιθρο, μέσω της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, της συγκράτησης του πληθυσμού και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε τομείς παραγωγής και προώθησης τοπικών προϊόντων. Είπε επίσης, πως η επιτυχία του εγχειρήματος προϋποθέτει τη συμμετοχή και τη στήριξη των ίδιων των κοινοτήτων στοιχείο που αποτελεί βασική αρχή της φιλοσοφίας των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO, όπου η προστασία του περιβάλλοντος, η βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα και η διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας συνυπάρχουν σε αρμονική ισορροπία.

Ο ΓΔ του Υπουργείου Γεωργίας εξέφρασε τέλος τις θερμές ευχαριστίες για τη συνεργασία και τη βεβαιότητα ότι, με κοινό όραμα και συντονισμένη προσπάθεια, θα τεθούν στέρεες βάσεις. Κατά τη συνάντηση, η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου παρουσίασε το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις της Δημόσιας Σύμβασης, την οποία συντονίζει το Γραφείο της, με Αναθέτουσα Αρχή την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Τη σύμβαση ανέλαβε κατόπιν δημόσιας προκήρυξης προσφορών, η μελετητική ομάδα ΕΤΑΜ Α.Ε. εκ μέρους της οποίας παρουσιάσεις πραγματοποίησαν ο Υπεύθυνος της Σύμβασης κ. Νίκος Δρακωνάκης και ο Συντονιστής Δρ Τάσος Δημαλέξης. Την εκδήλωση παρακολούθησε η κ. Μαρία Ιακώβου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και υπεύθυνη ανασκαφικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, εφόσον σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στα Αποθέματα Βιόσφαιρας και ο πολιτισμός.

Η εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης, και σε αυτήν προσκλήθηκαν και συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων της περιοχής των Κοιλάδων των ποταμών Διαρίζου και Ξερού. Ακολούθησε ζωντανός, εποικοδομητικός και παραγωγικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων για τα επόμενα βήματα υλοποίησης του έργου.