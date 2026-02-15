Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τραμπ-Νετανιάχου: Συμφώνησαν πίεση από Ουάσιγκτον για μείωση πωλήσεων αργού του Ιράν στην Κίνα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Κίνα είναι ο προορισμός του 80% του πετρελαίου που εξάγει το Ιράν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησαν όταν συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη πως οι ΗΠΑ θα κάνουν κινήσεις με σκοπό να μειωθούν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν στην Κίνα, ανέφερε χθες Σάββατο ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δυο πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση ενήμερες σχετικά.

«Συμφωνήσαμε ότι θα φθάσουμε στο τέρμα την (εκστρατεία) μέγιστης πίεσης στο Ιράν, για παράδειγμα όσον αφορά τις ιρανικές πωλήσεις πετρελαίου στην Κίνα», είπε η μια από τις πηγές του ιστότοπου στην Kυβέρνηση.

Η Κίνα είναι ο προορισμός του 80% του πετρελαίου που εξάγει το Ιράν. Οποιαδήποτε μείωση των εξαγωγών θα μείωνε τα έσοδα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το μέσο για να γίνει αυτό θα ήταν η επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών (+25%) σε οποιαδήποτε χώρα συνδιαλλάσσεται με το Ιράν.

Διπλωμάτες των ΗΠΑ και του Ιράν διεξήγαγαν την περασμένη εβδομάδα συνομιλίες για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας με μεσολάβηση του Ομάν και με φόντο τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών μέσων στην περιοχή του Κόλπου και τις προετοιμασίες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για στρατιωτικές επιχειρήσεις διάρκειας πολλών εβδομάδων εναντίον της Τεχεράνης.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Tags

ΔΙΕΘΝΗΙΡΑΝΗΠΑΚΙΝΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα