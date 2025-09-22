Κοινοποιήθηκαν στις εκπαιδευτικές οργανώσεις οι αλλαγές για σχέδιο Αξιολόγησης

Κοινοποιήθηκαν σήμερα Δευτέρα στις εκπαιδευτικές οργανώσεις συγκεκριμένες αλλαγές στις πρόνοιες των Κανονισμών για το σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου.

Σε γραπτή δήλωση της, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, αναφέρει ότι με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης των συναντήσεων με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, έγινε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για την οριστικοποίηση του Σχεδίου Κανονισμών που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου.

«Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, με πνεύμα ευθύνης, έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες αλλαγές στις πρόνοιες των Κανονισμών, επιδιώκοντας να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, χωρίς να επηρεαστεί η φιλοσοφία και η επιστημονικότητα του Σχεδίου», προσθέτει.

Σημειώνει ότι οι αλλαγές κοινοποιήθηκαν σήμερα στις εκπαιδευτικές οργανώσεις, οι οποίες καλούνται να καταθέσουν την τελική τους θέση μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, μέρα κατά την οποία θα έχει και κατ’ ιδίαν συναντήσεις.

Στη συνέχεια, αναφέρει η Υπουργός Παιδείας, το Υπουργείο θα υποβάλει στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής το τροποποιημένο κείμενο Κανονισμών, σύμφωνα με τη διαδικασία που είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Ιούνιο.

«Είναι η ώρα όλοι μαζί να κάνουμε το γενναίο βήμα μπροστά. Η ανάγκη αλλαγής είναι αδιαμφισβήτητη. Πενήντα χρόνια αναμονής αδικούν εκπαιδευτικούς και μαθητές. Οφείλουμε, μέσα από συναίνεση και συνεργασία να δώσουμε επιτέλους στο δημόσιο σχολείο ένα σύστημα αξιολόγησης που θα στηρίζει τους εκπαιδευτικούς, θα ανανεώνει το επαγγελματικό τους έργο και θα βελτιώνει τη διδασκαλία και τη μάθηση. Σειρά ασφαλιστικών δικλείδων έχει ήδη ενσωματωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχής εφαρμογή του Σχεδίου, με στόχο πάντα τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος», προσθέτει.

Η Υπουργός Παιδείας καλεί τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να εμπιστευθούν το νέο σχέδιο, και να δουν σε αυτό μια κοινή κατάκτηση και όχι μια αντιπαράθεση.

«Να λειτουργήσουν ως ενεργοί συμμέτοχοι τόσο στη θεσμοθέτηση όσο και στην επιτυχή εφαρμογή του. Η ευθύνη είναι συλλογική και η πρόκληση ιστορική. Να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, ποιοτικό και δίκαιο σχολείο για όλα τα παιδιά μας. Ας το κάνουμε πράξη, μαζί: εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ