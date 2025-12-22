Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Την ελπίδα να ψηφιστεί σήμερα η φορολογική μεταρρύθμιση εξέφρασε ο Μ. Κεραυνός

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τόνισε ότι θα δώσει μια νέα ώθηση και δυναμική στην οικονομία, την ανθεκτικότητα της, στην πορεία ανάπτυξής της, και βεβαίως μια ανακούφιση στην κοινωνία γενικά

"Ελπίζω και εύχομαι ότι θα υπάρξει μια απόφαση σήμερα" για τη φορολογική μεταρρύθμιση, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, κληθείς να σχολιάσει την επικείμενη ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στο πλαίσιο δηλώσεων του, μετά τη συνάντησή του με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλο Πατσαλίδη, ο κ. Κεραυνός είπε ότι "αυτή τη στιγμή που συζητούμε εδώ, γίνεται συζήτηση στη Βουλή για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Ελπίζω και εύχομαι ότι θα υπάρξει μια απόφαση σήμερα στο πλαίσιο που έχει οριοθετηθεί και από την Κυβέρνηση και από τα κόμματα".

Επομένως, ανέφερε, "νομίζω ότι από την 1.1.2026 θα έχουμε και τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, που θα δώσει μια νέα ώθηση και δυναμική στην οικονομία μας, την ανθεκτικότητα της, στην πορεία ανάπτυξής της, και βεβαίως μια ανακούφιση στην κοινωνία γενικά, λόγω της δικαιότερης κατανομής του φορολογικού βάρους".

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα