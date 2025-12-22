Εμβολιάστηκαν 17.300 βοοειδή σε 3 μέρες στα κατεχόμενα

Σε τρεις μέρες εμβολιάστηκαν 17.300 βοοειδή σε 130 μονάδες από τις ομάδες των «κτηνιατρικών υπηρεσιών», γράφουν τ/κ ΜΜΕ επικαλούμενα ανακοίνωση του «αρμόδιου τμήματος».

Όπως αναφέρεται, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ομάδες πεδίου εμβολίασαν συνολικά 7.700 βοοειδή σε 69 μονάδες, την επόμενη, Σάββατο 20 εμβολιάστηκαν 7.740 βοοειδή σε 22 μονάδες και χθες, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, εμβολιάστηκαν 1.860 βοοειδή σε 39 κτηνοτροφικά υποστατικά.

Ο εμβολιασμός συνεχίζεται, καθώς και ο έλεγχος των μετακινήσεων των ζώων, η ενημέρωση των κτηνοτροφικών μονάδων και η αύξηση των μέτρων ασφάλειας, προστίθεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ