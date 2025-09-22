Χωρίς ρεύμα το Δημοτικό Αγίου Αντωνίου: Ταλαιπωρούνται από το ένα σχολείο στο άλλο 100 και πλέον μαθητές

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένει εδώ και αρκετές ημέρες το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του. Στο σχολείο φοιτούν περισσότεροι από εκατό μαθητές, οι οποίοι μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους αναγκάζονται να μετακινούνται καθημερινά από σχολείο σε σχολείο, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν μάθημα και να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή που μίλησε στον «Π», τα προβλήματα άρχισαν την περασμένη Τετάρτη, όταν παρουσιάστηκαν οι πρώτες αυξομειώσεις στην παροχή ρεύματος. Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη απόγευμα, η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς το σχολείο έμεινε εντελώς χωρίς ηλεκτροδότηση. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο σχολείο λειτουργεί και ως ολοήμερο μέχρι τις τέσσερις το απόγευμα, γεγονός που έκανε την έλλειψη ρεύματος ακόμη πιο επιβαρυντική. Έτσι, λήφθηκε η απόφαση όπως την Παρασκευή οι μαθητές μεταβούν εκτάκτως σε εκδρομή, με τα έξοδα να καλύπτονται από τη Σχολική Εφορεία.

Κατά τη διάρκεια της εκδρομής ξεκίνησαν στο σχολείο οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης και καταγραφής των ζημιών. Όπως διαπιστώθηκε, σημαντικός αριθμός ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, όπως υπολογιστές, κλιματιστικά και άλλος εξοπλισμός, υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή. Ένας από τους κύριους λόγους που κρίθηκε αναγκαία η μετακίνηση των μαθητών ήταν η έντονη μυρωδιά καμένου μέσα στις αίθουσες, εξαιτίας των κατεστραμμένων συσκευών, κάτι που καθιστούσε αδύνατη και επικίνδυνη τη φοίτησή τους στον χώρο.

Μετά την εκδρομή της Παρασκευής, οι μαθητές εξακολουθούν να μη μπορούν να επιστρέψουν στο σχολικό τους κτήριο. Σήμερα φιλοξενήθηκαν στο «Ελένειο» Δημοτικό Σχολείο, ενώ για αύριο έχει προγραμματιστεί η μεταφορά τους στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας.

Οι μετακινήσεις αυτές γίνονται με την ελπίδα ότι μέχρι την Τετάρτη η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία θα έχει ολοκληρώσει τους απαραίτητους ελέγχους και θα δώσει το πράσινο φως για την ασφαλή επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο τους.

Ο «Π» επικοινώνησε με την Υπηρεσία, όπου μας ξεκαθαρίστηκε αρχικά ότι δεν θα επιτραπεί η επιστροφή των μαθητών στο σχολείο, εάν δεν διασφαλιστεί προηγουμένως ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Ενημερωθήκαμε ακόμη ότι γίνονται όλες εκείνες οι ενέργειες που απαιτούνται (αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων, απομάκρυνση κατεστραμμένων συσκευών, έλεγχος όλων των τάξεων) ούτως ώστε να επιστρέψουν οι μαθητές στο σχολείο, αλλά και να διαπιστωθεί από που προέκυψε το πρόβλημα.