Air condition τον χειμώνα - Γιατί πρέπει να το χρησιμοποιώ, πώς θα γλιτώσω χρήματα

Παλαιότερα οι κατασκευαστές του συστήματος κλιματισμού συμβούλευαν τους οδηγούς να ενεργοποιούν περιστασιακά τον κλιματισμό τον χειμώνα, για λόγους συντήρησης και κυκλοφορίας του ψυκτικού υγρού.

Όποιος οδηγούσε με κλειστό τον κλιματισμό όλο τον χειμώνα, συχνά ανακάλυπτε με έκπληξη την άνοιξη ότι το σύστημα δεν λειτουργούσε. Στο συνεργείο αποδεικνυόταν ότι το υγρό είχε στραγγίσει λόγω διαρροών και το σύστημα κλιματισμού χρειαζόταν ένα ολοκληρωμένο σέρβις.

Υπάρχει η πεποίθηση ότι το air condition αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου όταν είναι ενεργοποιημένο. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά το μέγεθος της αντίστασης του συμπιεστή του κλιματισμού εξαρτάται από το φορτίο του συστήματος.

Αν κάνει ζέστη και θέλετε να έχετε δροσιά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, ο κλιματισμός λειτουργεί με πλήρη ισχύ και ο συμπιεστής προβάλλει μεγάλη αντίσταση. Τότε αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου.

Στην περίπτωση των σύγχρονων συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων, η αντίσταση που προβάλλει ο συμπιεστής όταν δεν υπάρχει ανάγκη ψύξης του αέρα που εισέρχεται στο αυτοκίνητο είναι αμελητέα: Το σύστημα λειτουργεί αλλά δεν ψύχει. Επομένως, η απενεργοποίηση του κλιματισμού δεν οδηγεί σε εξοικονόμηση χρημάτων.

Ως γνωστόν, αν σε μια βροχερή μέρα απενεργοποιήσετε τον κλιματισμό, θα δείτε ότι τα παράθυρα του αυτοκινήτου σας θα θολώσουν από υδρατμούς. Όσοι δεν είναι και τόσο «θαρραλέοι» ώστε να ανοίξουν τα παράθυρα μέσα στο καταχείμωνο, ενεργοποιούν τον κλιματισμό και σύντομα τα τζάμια ξεθολώνουν, με την ορατότητα να αποκαθίσταται άμεσα.

Ωστόσο, συμβαίνει μερικές φορές να θολώνουν τα παράθυρα παρά το γεγονός ότι ο κλιματισμός είναι ενεργοποιημένος. Αιτία αυτής της κατάστασης είναι συνηθως το γεγονός ότι το φίλτρο της καμπίνας είναι φραγμένο. Αυτό το φίλτρο σταματά τις ακαθαρσίες που μπαίνουν από το εξωτερικό μέσω του συστήματος εξαερισμού.

Σε ακραίες περιπτώσεις, μικρά φύλλα, κλαδιά και άλλα οργανικά υλικά αποσυντίθενται μέσα στις σχισμές του φίλτρου. Σε αυτές τις συνθήκες ευδοκιμούν διάφοροι μύκητες και άλλοι μικροοργανισμοί, η παρουσία των οποίων μπορεί να διαπιστωθεί από τη χαρακτηριστική «σάπια» μυρωδιά.

Ευτυχώς, η επισκευή αυτής της βλάβης είναι πολύ απλή: Αντικαταστήστε το φίλτρο καμπίνας. Τα συνεργεία προσφέρουν συνήθως απολύμανση του συστήματος και ακόμη και οζονισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου, κάτι που αξίζει να δοκιμάσετε. Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου καμπίνας, η ενεργοποίηση του κλιματισμού θα πρέπει να λύσει σχεδόν αμέσως το πρόβλημα του θολώματος των τζαμιών.

