Πώς πρέπει να περπατάμε, σύμφωνα με νέα μελέτη - Τι εξέτασαν ειδικοί

Μια μεγαλύτερη βόλτα την ημέρα κάνει πιο καλό στην καρδιά σου από πολλά μικρά περπατήματα μέσα στη μέρα, ειδικά αν δεν ασκείσαι πολύ σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Annals of Internal Medicine.

Η μελέτη προτείνει ότι είναι ιδανικό να περπατάς τουλάχιστον 15 λεπτά συνεχόμενα. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 1.500 συνεχόμενα βήματα, κάτι που βάζει την καρδιά να δουλέψει πιο έντονα.

Πολλοί έχουν ως στόχο τα 10.000 βήματα την ημέρα, αλλά αυτός ο αριθμός δεν βασίζεται αρχικά σε επιστημονικά δεδομένα, προήλθε από διαφημιστική καμπάνια για ένα ιαπωνικό βηματόμετρο. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί συμφωνούν ότι «όσο περισσότερο κινείσαι, τόσο το καλύτερο» για τη συνολική υγεία.

Τι εξέτασε η έρευνα

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 33.560 ενήλικες ηλικίας 40–79 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι έκαναν λιγότερα από 8.000 βήματα την ημέρα. Με βάση τα δεδομένα από βηματόμετρο για μια εβδομάδα, χώρισαν τους συμμετέχοντες ανάλογα με το πόσο διαρκούσαν οι βόλτες τους:

λιγότερο από 5 λεπτά (43%)

5 έως 10 λεπτά (33,5%)

10 έως 15 λεπτά (15,5%)

15 λεπτά και πάνω (8%)

Στη συνέχεια παρακολούθησαν την υγεία αυτών των ανθρώπων για οκτώ χρόνια.

Τι βρήκαν

Όσο μεγαλύτερης διάρκειας ήταν οι συνεχόμενοι περίπατοι, τόσο μικρότερος ο κίνδυνος για καρδιολογικά προβλήματα, σε σχέση με το να γίνονται μόνο μικρές και σποραδικές διαδρομές μέσα στη μέρα.

Αυτό ίσχυε ακόμα και για τους λιγότερο δραστήριους συμμετέχοντες αυτούς που έφταναν κάτω από 5.000 βήματα την ημέρα. Ακόμα και σε αυτή την κατηγορία, οι κάπως μεγαλύτερες, χωρίς διακοπές βόλτες συνδέθηκαν με αισθητή μείωση του κινδύνου καρδιοπάθειας και πρόωρου θανάτου.

Δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο αν αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο ίδιο το περπάτημα ή στο ότι οι άνθρωποι που καταφέρνουν να περπατούν πιο συνεχόμενα είναι ήδη ελαφρώς πιο υγιείς. Οι ερευνητές πάντως προσπάθησαν να υπολογίσουν και άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, την παχυσαρκία ή την υψηλή χοληστερίνη.

Γιατί έχει σημασία πώς περπατάς

Οι επιστήμονες λένε ότι δεν μετρά μόνο το «πόσα βήματα έκανες συνολικά» αλλά και ο τρόπος: δηλαδή αν περπατάς σε μεγαλύτερα, ενιαία κομμάτια.

Ακόμη κι αν δεν κάνεις τεράστιο όγκο βημάτων καθημερινά, το να αφιερώνεις 10-15 λεπτά συνεχόμενου βαδίσματος φαίνεται να ωφελεί την καρδιά. Μικρές αλλαγές όπως «κλείνω χρόνο για μία μεγαλύτερη βόλτα» μπορεί να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο, λένε οι ερευνητές.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής Εμμανουήλ Σταματάκης, εξηγεί: «Δίνουμε όλο το βάρος στον αριθμό των βημάτων ή στο συνολικό περπάτημα, αλλά συχνά ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι το μοτίβο – το “πώς” γίνεται το περπάτημα. Αυτή η μελέτη δείχνει ότι ακόμα και άτομα με ελάχιστη φυσική δραστηριότητα μπορούν να μεγιστοποιήσουν το όφελος για την καρδιά τους αλλάζοντας το μοτίβο: να περπατούν για περισσότερη ώρα χωρίς διακοπή, ιδανικά τουλάχιστον 10-15 λεπτά κάθε φορά, όταν αυτό είναι εφικτό.»

Ο καθηγητής Κέβιν ΜακΚόνγουεϊ, ομότιμος καθηγητής εφαρμοσμένης στατιστικής στο Open University, σημειώνει ότι η μελέτη δείχνει μια ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στο περπάτημα και στην καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι «το περπάτημα προκαλεί την βελτίωση». Δηλαδή, είναι πιθανό να παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες.

Τι προτείνουν οι οδηγίες

Σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις του NHS, οι ενήλικες θα πρέπει να στοχεύουν σε περίπου 150 λεπτά μέτριας άσκησης την εβδομάδα – π.χ. ζωηρό περπάτημα, κατά προτίμηση μοιρασμένα μέσα στις μέρες και όχι όλα μαζεμένα.

Για τα άτομα άνω των 65 ετών, συστήνεται καθημερινή κίνηση, έστω ήπια δραστηριότητα, όπως το να σηκώνονται και να κινούνται τακτικά μέσα στο σπίτι.

Η Έμιλι ΜακΓκραθ, ανώτερη νοσηλεύτρια καρδιολογίας στο British Heart Foundation, αναφέρει: «Η άσκηση βοηθάει τους πάντες να ζουν πιο χαρούμενα και πιο υγιεινά. Αν έχεις καρδιαγγειακό νόσημα, μπορεί να σε βοηθήσει να διαχειριστείς την κατάστασή σου και να νιώθεις συνολικά καλύτερα. Στην αρχή ίσως δυσκολεύεσαι να γίνεις πιο δραστήριος, αλλά με τον χρόνο το σώμα συνηθίζει. Μπορεί αρχικά να βλέπεις ελάχιστες αλλαγές, όμως αθροίζονται και παίζουν ρόλο στην υγεία της καρδιάς».

Πώς να περπατάς με ασφάλεια

Αν περπατάς ή κάνεις ποδήλατο το βράδυ ή σε χαμηλό φωτισμό, φόρεσε κάτι αντανακλαστικό ή χρησιμοποίησε φακό/φακό κεφαλής για να φαίνεσαι στους οδηγούς.

Μείνε σε εγρήγορση και πρόσεχε τι συμβαίνει γύρω σου.

Όπου υπάρχουν, προτίμησε πεζοδρόμια, λωρίδες πεζών/ποδηλάτων ή μονοπάτια.

Πέρνα τον δρόμο από σημεία διάβασης, όπου τα αυτοκίνητα σε περιμένουν περισσότερο και σε βλέπουν πιο εύκολα.

