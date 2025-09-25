Με αφορμή τα περιστατικά που έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες, ο Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΠΕΚ) καλεί όλους τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διασφαλίζουν ότι οι δομές στις οποίες φοιτούν τα παιδιά τους, διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά λειτουργίας και προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια στα παιδιά.

Η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων αποτελεί μια από τις πιο βασικές παραμέτρους, για πρόληψη κινδύνων που αφορούν την εκδήλωση πυρκαγιάς από προβλήματα στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις αλλά και για την αντισεισμική ασφάλεια.

Δυστυχώς σε αρκετές δομές παρατηρείται το φαινόμενο εγκατάστασης «προσωρινών» προπαρασκευασμένων (λυόμενων) αιθουσών τα υλικά των οποίων είναι αμφιβόλου ανθεκτικότητας και ασφάλειας.

Υπογραμμίζεται ότι η εκπόνηση Γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που πέραν των τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια από ατυχήματα στις εγκαταστάσεις, καταγράφει επιπρόσθετους ή/και αναδυόμενους κινδύνους και προτείνει την λήψη συγκεκριμένων οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών για την διαχείριση και εξάλειψη τους.

Παράδειγμα τεχνικού μέτρου για την διασφάλιση ότι κανένα παιδί δεν θα μπορεί να εξέλθει από τους χώρους του νηπιαγωγείου, είναι όπως τα νηπιαγωγεία διαθέτουν περιμετρικά υψηλά κάγκελα κατασκευασμένα κατά τρόπο που ένα παιδί δεν μπορεί να σκαρφαλώσει, το χερούλι για να ανοίξει η είσοδος του κάγκελου είναι επίσης ψηλά σε σημείο που δεν μπορεί να το φτάσει ένα παιδί, και υπάρχει ειδικός μηχανισμός για κλείδωμα και ξεκλείδωμα που το κάνει αδύνατο σε ένα παιδί να μπορέσει να ξεκλειδώσει.

Παράδειγμα οργανωτικού μέτρου για την ασφάλεια των παιδιών κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τον νηπιαγωγείο είναι η παρουσία υπεύθυνων προσώπων (π.χ. Διευθύντριας, νηπιαγωγών, κλπ.) στην είσοδο/έξοδο, που γνωρίζουν τους γονείς/κηδεμόνες ή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που μπορεί να παραλάβουν τα παιδιά από το νηπιαγωγείο, για να διασφαλιστεί πως κανένα μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν θα πλησιάσει κάποιο παιδί.

Επισημαίνεται για ακόμα μια φορά ότι οι ιδιωτικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με στόχο την ασφάλεια και ποιότητα μάθησης των παιδιών, προσφέροντας πληθώρα υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ανάγκες πρωτίστως των παιδιών που φοιτούν σε αυτά αλλά και των γονέων τους, καθώς και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, ειδικά στις περιόδους των διακοπών.

Υπογραμμίζεται ότι η ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών σταθμών και νηπιαγωγείων διέπεται από ένα ιδιαιτέρα αυστηρό και απαιτητικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και επιθεωρούνται σε συστηματική βάση από τουλάχιστον επτά διαφορετικές Υπηρεσίες κυριολεκτικά για την κάθε πτυχή της λειτουργία τους, και περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

· Την εκπόνηση Γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης των Κινδύνων για το υποστατικό (εσωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, σκάλες, αυλή, και παιχνιδότοπο ειδικά σε σχέση με την κατάλληλη στήριξη των παιχνιδιών, της συντήρηση των παιχνιδιών, τα προστατευτικά δάπεδα, πόρτες πυρασφάλειας κλπ.), και την λήψη προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια και υγεία των παιδιών, του προσωπικού καθώς και των τρίτων προσώπων που εισέρχονται στα υποστατικά.

· Την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αντισεισμικότητα, έξοδοι κινδύνων, κλπ.).

· Την υγειονομική κατάσταση των εγκαταστάσεων (π.χ. χώρος κουζίνας), την ανάλυση του νερού (μικροβιολογικές εξετάσεις), την παρασκευή, διατήρηση και σερβίρισμα τροφίμων.

· Τα συστήματα πυρόσβεσης, την επάρκεια και καταλληλόλητα τους για πυρόσβεση, την σωστή τοποθέτηση και σήμανση και την συντήρηση και αντικατάσταση τους (π.χ. πριν την ημερομηνία λήξης των πυροσβεστήρων).

· Την εκπαίδευση επαρκούς αριθμού προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών και ασφάλειας και υγείας (π.χ. πυρόσβεση, εκκένωση του κτιρίου και ενέργειες σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς, κλπ.).

Ειδικά για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, ο ΣΙΠΕΚ συστήνει στους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επιλέγουν τον σταθμό/νηπιαγωγείο που θα φοιτήσει το παιδί τους με βασικότερο γνώμονα την ασφάλεια και υγεία των παιδιών.

Η φοίτηση των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση διαρκεί για πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού (σωματική, συναισθηματική, νοητική, αισθητική, ηθική, κοινωνική) και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την σχολική επιτυχία αλλά και την πορεία της ζωής κάθε παιδιού.

Λόγω της ιδιαίτερα ευαίσθητης ηλικίας των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, αλλά και των αυξημένων αναγκών τους για φροντίδα, επίβλεψη και εκπαίδευση, ο ΣΙΠΕΚ καλεί τους γονείς να επενδύουν στις δομές προσχολικής εκπαίδευσης που κρίνουν καταλληλότερες, αξιοποιώντας και τα Σχέδια Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης που προσφέρονται από την Πολιτεία.

Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία!