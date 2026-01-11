Συνέντευξη στον «Π»: Τρία εμβληματικά έργα αλλάζουν τον Δήμο Κουρίου

Δεκαοκτώ μήνες μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Κουρίου περνά σταδιακά από τη φάση της ενοποίησης στη φάση των μεγάλων αποφάσεων που θα καθορίσουν το μέλλον του. Σε συνέντευξή του στον «Π» ο δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου, δεν περιορίζεται σε έναν απολογισμό της πρώτης δύσκολης περιόδου, αλλά ανοίγει τη συζήτηση για το αναπτυξιακό όραμα που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον χαρακτήρα του δήμου τα επόμενα χρόνια.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τρία εμβληματικά έργα με ξεκάθαρο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

• Το Kourium Central Park, ένας υπερτοπικής σημασίας χώρος πρασίνου εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, φιλοδοξεί να αποτελέσει τον «πνεύμονα» του δήμου και ολόκληρης της επαρχίας Λεμεσού, συνδυάζοντας περιβάλλον, πολιτισμό, άθληση και αντιπλημμυρική προστασία.

• Παράλληλα, η ανέγερση 200 οικιστικών μονάδων για προσιτό ενοίκιο έρχεται να απαντήσει στο στεγαστικό πρόβλημα, στηρίζοντας νεαρά ζευγάρια και δημότες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις τιμές της αγοράς.

• Το τρίτο μεγάλο στοίχημα είναι η δημιουργία της ενεργειακής κοινότητας Δήμου Κουρίου, με στόχο τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και τη σταδιακή ενεργειακή αυτονόμηση του δήμου μέσα από καθαρές, πράσινες πηγές.

Μέσα από αυτά τα τρία έργα, ο δήμαρχος περιγράφει ένα μοντέλο ανάπτυξης που δεν περιορίζεται στο σήμερα, αλλά επενδύει συνειδητά στις επόμενες γενιές, θέτοντας τα θεμέλια για έναν βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο Δήμο Κουρίου.

Πέρασαν 18 μήνες από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχει καταφέρει ο δήμος να στελεχωθεί και να λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο;

Μετά από έναν μακρύ αγώνα που δόθηκε μαζί με την Ένωση Δήμων για την αποπαγοποίηση των θέσεων σε όλους τους δήμους, καταφέραμε τον Απρίλιο να αρθούν οι περιορισμοί και να προχωρήσουμε σε προσλήψεις. Αυτή την περίοδο, στον δήμο μας, ολοκληρώνονται οι τελευταίες προσλήψεις για το εργατικό προσωπικό και πλέον θα μπορούν όλα τα δημοτικά διαμερίσματα να στελεχωθούν με τα συνεργεία που αφορούν τις υπηρεσίες πρασίνου, καθαριότητας και τεχνικών έργων. Σε ό,τι αφορά το επιστημονικό προσωπικό, σε λίγες μέρες θα προκηρύξουμε 28 θέσεις, φτάνοντας συνολικά τα 140 άτομα σε μόνιμο προσωπικό. Από εκεί και πέρα, βλέποντας τις ανάγκες που υπάρχουν, θα στελεχώνουμε την υπηρεσία σταδιακά, με προσοχή πάντα στην οικονομική επάρκεια και διαχείριση του δήμου. Το οργανόγραμμα του δήμου προβλέπει συνολικά 180 μόνιμες θέσεις και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε περίπου στις 100. Επομένως, αντιλαμβάνεστε τι αγώνας έχει γίνει τους τελευταίους 18 μήνες για να μπορεί ο δήμος να λειτουργήσει και να ενοποιηθεί.

Ωρίμανση έργων

Βλέπει αλλαγές στην καθημερινότητά του ο πολίτης;

Ο πρώτος ενάμιση χρόνος ήταν ουσιαστικά μια μεταβατική περίοδος ώστε να μπορέσουμε να ομογενοποιήσουμε το ίδιο το προσωπικό και τις υπηρεσίες του δήμου, αλλά και να ωριμάσουμε έργα. Ενδεχομένως, επειδή στη δική μας περίπτωση ενώθηκαν αρκετές κοινότητες, να είχε χαθεί και εκείνη η άμεση επαφή που υπήρχε παλαιότερα με το εκάστοτε κοινοτικό συμβούλιο. Οι πολίτες είχαν μάθει να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλούν με τον κοινοτάρχη για να κάνουν τη δουλειά τους. Τώρα προσπαθούμε να κτίσουμε μια διαφορετική νοοτροπία. Υπάρχουν γραφεία εξυπηρέτησης δημοτών σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι δεν χρειάζεται να πάρει τηλέφωνο κανέναν εκλεγμένο για να γίνει η δουλειά του. Υποβάλλοντας ο κάθε πολίτης το αίτημά του, αυτό καταγράφεται, παίρνει σειρά, μοναδικό αριθμό και υπάρχει διαδικτυακή παρακολούθηση σε ποιο στάδιο υλοποίησης ή σε ποια υπηρεσία βρίσκεται. Αυτή την αλλαγή θεωρώ ότι οι δημότες έχουν ξεκινήσει να την αντιλαμβάνονται και να αγκαλιάζουν τη διαδικασία που έχει στηθεί, αφού πλέον τα πλείστα αιτήματα έρχονται κυρίως μέσω email, των κοινωνικών δικτύων, της εφαρμογής e-kourion και της ιστοσελίδας του δήμου, ξεπερνώντας τα τηλεφωνικά παράπονα. Να σημειώσω επίσης ότι ο κόσμος των κοινοτήτων της Δυτικής Λεμεσού έμαθε να βλέπει έργα μικρά, τοπικά. Τον πρώτο χρόνο δεν τα είδε και είχε και την ανάλογη αντίδραση, απορώντας δηλαδή γιατί κάναμε τη μεταρρύθμιση. Αυτή την περίοδο που μιλάμε ωρίμασε το σύστημα και άρχισε να λειτουργεί με τρόπο που μπορεί να δει ο κόσμος να καταλάβει τι κάναμε τους πρώτους 18 μήνες.

Πείτε μας τι κάνατε

Βρισκόμαστε σήμερα στη διαδικασία ασφαλτοστρώσεων διαφόρων οδών με κόστος €1.8 εκατ. Πριν από την ενοποίηση για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα το κόστος αυτό περιοριζόταν στις €750 χιλ. με τις €300 χιλ. να αφορούν τον Ύψωνα και οι άλλες €450 χιλ. τις υπόλοιπες οκτώ κοινότητες. Από το €1.8 εκατ. που θα δαπανηθούν, οι €720 χιλ. αφορούν δρόμους πρωταρχικής σημασίας που ενώνουν τα δημοτικά διαμερίσματα, ενώ για τις τοπικές οδούς το ποσό ξεπερνά το €1 εκατ. Ταυτόχρονα, οι κεντρικοί δρόμοι του δήμου αναβαθμίζονται, επιδιορθώνονται και έχουμε πλέον πλάνο οκταετίας για να καλύψουμε όλο το οδικό δίκτυο των δρόμων πρωταρχικής σημασίας που τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια δεν είχε γίνει το παραμικρό. Την ίδια στιγμή έχουν ξεκινήσει οι ανακατασκευές πεζοδρομίων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα κι έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις και δημιουργία πάρκων, ακόμα και στα πιο μικρά διαμερίσματα, εκεί που παλαιότερα δεν υπήρχαν τέτοια έργα, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής. Μια τεράστια αλλαγή που έχει γίνει, και του χρόνου θεωρούμε θα είναι αντιληπτή περισσότερο, αφορά την καθαριότητα. Για το 2025 δαπανήσαμε πέραν του €1.5 εκατ. για την καθαριότητα ανοικτών χώρων. Ενδεικτικά να σας πω ότι τα προηγούμενα χρόνια το ποσό αυτό δεν ξεπερνούσε τις €500 χιλ. εκ των οποίων οι €350 χιλ. αφορούσαν μόνο τον Δήμο Ύψωνα. Βεβαίως, δεν έχουμε επικεντρωθεί μόνο στη «βιτρίνα» του δήμου. Ο στόχος μας είναι να καθαρίσουμε ολόκληρο τον δήμο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η καθαριότητα ενός πάρκου στο Κολόσσι που έγινε την περασμένη βδομάδα όπου βγάλαμε από μέσα επτά φορτηγά με κλαδέματα, σε έναν και μόνο χώρο. Ευελπιστούμε ότι για το 2026, θα ξεκινήσει να φαίνεται η δουλειά που έγινε, αφού λίγο πολύ «τελειώσαμε» με τα πιο απαιτητικά σημεία και θα επικεντρωθούμε στη «συντήρησή» τους.

Ραγδαία ανάπτυξη πληθυσμού

Ο Δήμος Κουρίου αναπτύσσεται τάχιστα. Ποια έργα προωθούνται για να προλάβετε την ανάπτυξη;

Αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα. Σε πραγματικούς αριθμούς ο δήμος αυξάνεται κατά 1.500 νέα άτομα τον χρόνο. Σε βάθος δεκαετίας από 40 χιλ. πληθυσμό θα φτάσουμε τουλάχιστον τις 55 χιλ. Οι εκτιμήσεις είναι πως την επόμενη 20ετία ο Δήμος Κουρίου θα φτάσει στις 80 χιλ. πληθυσμό. Πρέπει να κάνουμε τα οδικά δίκτυα σήμερα, να προνοήσουμε για σχολεία σήμερα και να προλάβουμε την ανάπτυξη που έρχεται, για να μην πάθουμε τα ίδια με την υπόλοιπη επαρχία Λεμεσού. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου, σχεδιάζουμε οδικά δίκτυα που θα περάσουν από περιοχές που σήμερα δεν είναι ανεπτυγμένες. Αυτά τα έργα εντάχθηκαν στον στρατηγικό μας σχεδιασμό και ενισχύουν τη διασύνδεση μεταξύ των τοπικών διαμερισμάτων. Μεταξύ άλλων ο στρατηγικός σχεδιασμός καθορίζει πού θα χωροθετηθούν νέοι χώροι πρασίνου, νέοι αθλητικοί χώροι, πού θα υπάρχουν ποδηλατόδρομοι και χώροι στάθμευσης, πού θα αναπτυχθούν νέα σχολεία, κ.ά. Είναι ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό πλάνο για τον Δήμο Κουρίου του 2040. Προχωρούμε άμεσα με τον κύριο δρόμο Ύψωνα-Κολοσσίου και με τον κεντρικό άξονα της Επισκοπής, από τη γέφυρα της Ερήμης μέχρι και την παραλία Κουρίου. Ουσιαστικά, μιλάμε για τον παλιό δρόμο Λεμεσού-Πάφου ο οποίος θα γίνει μια σύγχρονη λεωφόρος, με παρόδιους χώρους στάθμευσης στο μεγαλύτερο μέρος για να μπορεί να στηρίξει την εμπορικότητα, ποδηλατοδρόμους, νέα πλατιά πεζοδρόμια και πράσινο, στηριγμένο στην ανάλογη πολεοδομική ζώνη κάθε περιοχής.

Χρηματοδότηση

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον δήμο σας σήμερα;

Η ωρίμανση των μεγάλων έργων για τα οποία θα κληθούμε να ζητήσουμε χρηματοδότηση την επόμενη προγραμματική περίοδο 2028-2034. Θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2027 να είναι αδειοδοτημένα και να μπορούν να προσφοροδοτηθούν για να μπορούμε να τα υποβάλουμε. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, όταν το κάθε έργο πρέπει να λάβει έγκριση από τουλάχιστο 5-6 δημόσιους φορείς.

Για ποια έργα μιλάμε;

Αυτή τη στιγμή ωριμάζουμε τις αναπλάσεις των πυρήνων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, τα κεντρικά οδικά δίκτυα με ποδηλατόδρομους, πεζόδρομους, δενδροφυτεύσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται, αλλά και μια σειρά άλλων έργων κοινωνικής αλλά και τουριστικής σημασίας που δεν θα ήθελα να αποκαλύψω προς το παρόν. Προωθούμε επίσης την ανάπλαση του γραμμικού πάρκου του Κούρη και του αργακιού της Μαρκετούς, την ανέγερση του μουσείου Μάριου Τόκα, την αναβάθμιση των κοινοτικών νηπιαγωγείων, την ανάπλαση της πλατείας του Κάστρου Κολοσσίου και του Υδραγωγείου και την κατασκευή του βόρειου παράλληλου στο Τραχώνι. Επίσης, προσπαθούμε να τρέξουμε μελέτες για διαχωρισμό οικοπέδων στη βιοτεχνική Τραχωνίου. Σε κάθε διαμέρισμα έχουμε διαμορφώσει μια στρατηγική για τα έργα που θέλουμε να γίνουν ώστε να προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες και στους επισκέπτες. Θέλουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά του δήμου που θα δώσει ώθηση για τα επόμενα χρόνια. Το συνολικό κόστος αυτών των έργων ξεπερνά τα €180 εκατ.

Κούριο 2030

Υπάρχουν και έργα που προωθείτε τα οποία να αφορούν όλο τον δήμο και όχι μόνο τα δημοτικά διαμερίσματα;

Τον Δεκέμβριο του 2024 το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα ένα 20ετή στρατηγικό σχεδιασμό και με βάση αυτό πορευόμαστε. Αφορά όλα τα κύρια έργα που πρέπει να προωθηθούν και τώρα προσπαθούμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ταυτόχρονα, μέσα από τη διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2030 «Κούριο 2030» ετοιμάσαμε μια πολιτιστική και τουριστική στρατηγική. Επομένως, μπορεί να αναφέρομαι σε δημοτικά διαμερίσματα, αλλά τα έργα δεν είναι τοπικά. Έχουν υπερτοπική σημασία σε ένα ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης.

Τα πλάνα για το Kourium Central Park

Πνεύμονας πρασίνου 2 εκατ. τετραγωνικών μέτρων

«Το Kourium Central Park θα περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές, χώρους αναψυχής, ποδηλατοδρόμους, τεχνητές λίμνες, αντιπλημμυρικά έργα για διαφύλαξη της αλυκής Ακρωτηρίου και μια μεγάλη πλατεία για συναυλιακούς χώρους, κάτι που λείπει από τη Λεμεσό σήμερα. Η έκταση αυτή είναι σήμερα ιδιωτική γη και βρίσκεται μεταξύ Ύψωνα, Κολοσσίου και Τραχωνίου»

Αν είναι να σας ζητήσω να ξεχωρίσετε τρία μεγάλα έργα, ποια θα λέγατε;

Το πρώτο, που πραγματικά θα αλλάξει τον δήμο, είναι το Kourium Central Park. Είναι ο πιο μεγάλος μας στόχος. Θα είναι ένα πάρκο περίπου 2 εκατ. τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές, χώρους αναψυχής, ποδηλατοδρόμους και τεχνητές λίμνες που θα μαζεύουν και τα όμβρια της περιοχής για να λύσουμε και θέματα πλημμυρών και θα λειτουργεί παράλληλα και ως το μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό έργο της επαρχίας Λεμεσού για διαφύλαξη της αλυκής Ακρωτηρίου. Στον ίδιο χώρο θέλουμε να φτιάξουμε και μια μεγάλη πλατεία για συναυλιακούς χώρους, κάτι που λείπει από τη Λεμεσό σήμερα. Η έκταση αυτή είναι σήμερα ιδιωτική γη και βρίσκεται μεταξύ Ύψωνα, Κολοσσίου και Τραχωνίου. Φέτος, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ξεκινάμε τις απαλλοτριώσεις. Το έργο θα χωριστεί σε φάσεις και έχει ορίζοντα υλοποίησης 30 χρόνων με πλάνο για την κάθε φάση. Υπολογίζουμε ότι χρειάζονται 65.000 τετραγωνικά απαλλοτριώσεις ανά έτος, ενταγμένα στους προϋπολογισμούς. Αργότερα, όταν ο δήμος μεγαλώσει, θα μπορούμε να δαπανήσουμε και πολύ περισσότερα χρήματα γι’ αυτό τον σκοπό. Ήδη συμφωνήσαμε με τις Βρετανικές Βάσεις ότι ο χώρος αυτός θα καθοριστεί ως χώρος πρασίνου. Θα ξεκινήσουμε με περίπου 50 χιλ. τετραγωνικά μέτρα και κάθε χρόνο θα επενδύουμε περισσότερα ώστε να φτάσουμε στον στόχο των 2 εκατ. τ.μ.

Αγκάθι η απαλλοτρίωση

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος, ο Δημόσιος Κήπος Λεμεσού, ο μεγαλύτερος χώρος πρασίνου σήμερα της αστικής Λεμεσού είναι περίπου 60.000 τετραγωνικά μέτρα…

Σωστά. Στόχος μας μέχρι το 2029 να έχουμε ολοκληρώσει έναν αντίστοιχο χώρο όπως ο Δημόσιος Κήπος Λεμεσού και εκεί θα στηθούν οι βάσεις για τα επόμενα βήματα. Στόχος μας είναι όπως το πάρκο συνδέεται με τις υπόλοιπες περιοχές μέσω δύο γραμμικών πάρκων, της Μαρκετούς και του Τζίλλαου. Την ίδια στιγμή θα υπάρχει σύνδεση μέσω ποδηλατόδρομου με το γραμμικό του Κούρη. Θέλουμε μέσω των υποδομών που θα γίνουν να μπορεί κάποιος μέσα από το Kourium Central Park να πάει με το ποδήλατο σε όλη την επαρχία Λεμεσού.

Δεν υπάρχουν αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες της γης;

Υπάρχουν. Θέλω να είμαι ειλικρινής, μπορεί να είναι και δίκαιες. Αλλά κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν δουλεύουμε μόνο για μας, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Οι απαλλοτριώσεις θα γίνουν στη βάση της σημερινής αξίας, και χωρίς να αλλάξουν οι πολεοδομικές ζώνες. Έτσι και αλλιώς σήμερα είναι σε ζώνη Ζ1, δηλαδή γεωργική.

Κοινωνική στέγαση

Το πρώτο μεγάλο στρατηγικό έργο του Δήμου Κουρίου, είναι όντως εντυπωσιακό. Το δεύτερο;

Πρόκειται για ένα έργο κοινωνικής πολιτικής και αφορά την ανέγερση 200 οικιστικών μονάδων για δημότες μας, νεαρά ζευγάρια και μονήρεις. Η έκταση είναι δημοτική γη και βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Τραχωνίου, νότια του Kourium Central Park, συνολικής έκτασης 26.000 τετραγωνικών μέτρων. Στόχος είναι να ενοικιάζονται σε προσιτό ενοίκιο αρκετά κάτω από τις τιμές της αγοράς και θα βοηθά για κάποιο διάστημα τους νέους του δήμου να μπορέσουν να φυλάξουν κάποια χρήματα για να φτιάξουν τη δική τους κατοικία. Με τα σημερινά δεδομένα ο στόχος είναι διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου να ενοικιάζονται περίπου στα €500, με βάση τα σημερινά δεδομένα, με δύο υπνοδωμάτια στα €750 και με τρία υπνοδωμάτια στα €900. Μιλάμε για πολυκατοικίες των τριών ορόφων και στο ισόγειο θα βρίσκονται χώροι κοινής και εμπορικής χρήσης, από καφετέριες, εστιατόρια, γυμναστήρια, υπεραγορές, φαρμακεία και άλλα. Θα είναι χώροι καθημερινής χρήσης που θα δώσουν και μια εμπορική ανάσα στο Τραχώνι από το οποίο σήμερα λείπουν τέτοιες υποδομές.

Ποιο είναι το υπολογιζόμενο κόστος;

Οι μελέτες ανεβάζουν το έργο στα €35 εκατ. περίπου. Έχουμε κάνει ήδη διαβούλευση με δύο τραπεζικά ιδρύματα, ένα από την Ευρώπη και ένα από την Κύπρο για να λάβουμε χρηματοδότηση. Τώρα γίνεται το masterplan και η μελέτη βιωσιμότητας. Είμαστε σε συνεννόηση με το Γενικό Λογιστήριο του κράτους για καλύτερη συνεργασία αφού είναι ένα μεγάλο έργο, αλλά υπάρχει και ενδιαφέρον από επενδυτές. Οι τελικές αποφάσεις θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της μελέτης βιωσιμότητας. Στόχος μας μέχρι το 2027 να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση και ευελπιστούμε το έργο να χρηματοδοτηθεί κατά την προγραμματική περίοδο 2028-2034.

Και για πόσα χρόνια θα μπορεί να μένει μία οικογένεια σε αυτές τις κατοικίες;

Το σημερινό πλάνο λέει για πέντε συν τρία χρόνια για να δημιουργήσουν ένα κομπόδεμα για το επόμενο βήμα της ζωής τους και μετά να μπαίνουν σε αυτές τις κατοικίες νέα ζευγάρια. Δεν θα αφορά μόνο 200 οικογένειες. Στόχος είναι να γίνεται ένα κύκλος για να βοηθηθούν όσοι περισσότεροι γίνεται. Θα δούμε και τα κρατικά κίνητρα για να εντάξουμε πολιτικές κοινωνικής στέγης και αύξηση του διαθέσιμου συντελεστή, βοηθώντας και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως για παράδειγμα μονογονιούς ή μονήρεις αλλά ακόμη δεν έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Με την ολοκλήρωση της μελέτης, θα παρουσιαστούν όλα τα δεδομένα στο δημοτικό συμβούλιο και εκεί θα παρθούν και οι τελικές αποφάσεις.

Είμαστε στη διαδικασία δημιουργίας ενεργειακής κοινότητας και αν όλα πάνε καλά θα μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί εντός του 2026. Στόχος, είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να μπορεί ο πολίτης να αγοράζει ηλεκτρισμό σε τιμές περίπου 15-20% κάτω σε σχέση με την αγορά»

Ενεργειακή κοινότητα

Πείτε μας και το τρίτο μεγάλο έργο στρατηγικής το οποίο σχεδιάζετε;

Θέλουμε τα έργα μας να έχουν άμεση και θετική επίπτωση σε κάθε νοικοκυριό. Σε αυτό το πλαίσιο είναι και η απόφασή μας για τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας, που μπορεί σχετικά εύκολα, αν όλα πάνε καλά, να ξεκινήσει να λειτουργεί ακόμα και εντός του 2026. Είμαστε στη διαδικασία εξέτασης της νομικής σύστασης της εταιρείας που θα δημιουργήσουμε. Στόχος, είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις σε πρώτη φάση, να μπορεί ο πολίτης να αγοράζει ηλεκτρισμό σε τιμές περίπου 15-20% κάτω από ό,τι βρίσκεται σήμερα στην αγορά. Ταυτόχρονα, η ενεργειακή κοινότητα θα λειτουργεί με τα χρήματα που θα εισπράττει έτσι ώστε να αναπτύσσει νέα έργα για την πράσινη μετάβαση εντός του δήμου, επεκτείνοντας ταυτόχρονα και τις υποδομές της.

Πού θα εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά;

Στην πρώτη φάση, για να μπορέσουμε να κινηθούμε σε γοργούς ρυθμούς, θα εγκατασταθούν συστήματα στις οροφές των μελών της κοινότητας. Επομένως, με μια μικρή χρηματοδότηση είτε από τράπεζα, είτε από τα ίδια τα μέλη, μπορούμε να ξεκινήσουμε να παράγουμε και να πουλούμε για τους πολίτες. Ο δήμος σε αυτή τη φάση θα έχει μεγάλο μέρος της παραγωγής της ενεργειακής κοινότητας αφού θα χρησιμοποιήσει όλα τα δημοτικά κτήρια ή και χώρους στάθμευσης για να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά. Στη δεύτερη φάση θα γίνει ο δήμος παραγωγός και θα μπορεί να πουλά ηλεκτρική ενέργεια στους δημότες. Ετοιμάσαμε πρόταση για χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία για ανάπτυξη τουλάχιστον ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 6MW εντός του δήμου, χωρίς να επηρεάζει οικιστικές ή γεωργικές περιοχές. Υπάρχει μια καθυστέρηση γιατί αναμένουμε τον ρυθμιστή ενέργειας να καταλήξει στο κανονιστικό πλαίσιο. Απώτερος στόχος είναι να πουλούμε πιο φτηνό ρεύμα στους δημότες και στις επιχειρήσεις εντός των δημοτικών μας ορίων αλλά και να μπορούμε να βοηθήσουμε κοινωνικά και τους πιο ευάλωτους. Πρόσφατα ήμουν στην Κίνα με την Ένωση Δήμων, όπου μεταξύ άλλων είχαμε και επαφές με διαθέσιμους επενδυτές που είναι έτοιμοι να προσφέρουν τεχνολογία και χρηματοδότηση σε ένα καινοτόμο project που θα παράγει και θα αποθηκεύει ενέργεια χρησιμοποιώντας ακόμα και το τριτοβάθμιας επεξεργασίας νερό της βιομηχανικής περιοχής, παρέχοντας ενέργεια στα εργοστάσια και όχι μόνο, για όλο το 24ωρο. Ελπίζω σύντομα να μπορούμε να προχωρήσουμε και σε ανακοινώσεις. Απώτερός μας στόχος είναι τα επόμενα χρόνια να υπάρξει ενεργειακή αυτονόμηση του δήμου από τρίτους παραγωγούς και κάλυψη των αναγκών μας με καθαρή, πράσινη ενέργεια.

Τα κέρδη πώς θα αξιοποιούνται;

Από τα έσοδα που θα έχουμε θα υπάρχει σίγουρα και κοινωνική πολιτική ενώ όταν φτάσουμε σε πλήρη λειτουργία, θα μπορεί να χρηματοδοτεί και τον προϋπολογισμό του δήμου, επανεπενδύοντας σε πράσινες υποδομές εντός του δήμου, όπως για παράδειγμα το Kourium Central Park που ανέφερα πιο πάνω.

Στέγαση τρίτης ηλικίας

Τα τρία αυτά έργα είναι σίγουρα εμβληματικά. Άλλες μικρότερες παρεμβάσεις;

Εξετάζουμε και ένα ζήτημα που αφορά κοινωνική κατοικία για την τρίτη ηλικία. Ψάχνουμε χώρους για να κάνουμε σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα τα λεγόμενα «σπίτια στην κοινότητα». Ουσιαστικά θέλουμε να δημιουργήσουμε χώρους για την τρίτη ηλικία ως κατοικίες για άτομα που είναι μόνα τους. Αντί να μεταφέρονται σε οίκους ευγηρίας, θέλουμε να παραμένουν στις κοινότητες, στους τόπους που έζησαν και μεγάλωσαν, και να είναι με ανθρώπους που συναναστρέφονται όλη τους τη ζωή, σε γνώριμα τοπία.