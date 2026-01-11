Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και ισχυρές καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Προσοχή: Καταρρακτώδεις βροχές στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού

Συσσώρευση νερού και περιορισμένη ορατότητα στις περιοχές Κόρνου και Κοφίνου - Έκκληση για αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς

Καταρρακτώδεις βροχές σημειώνονται αυτή την ώρα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού, στις περιοχές Κόρνου και Κοφίνου, σύμφωνα με την Αστυνομία. Λόγω των καιρικών συνθηκών παρατηρείται συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, ενώ η ορατότητα είναι περιορισμένη, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την οδήγηση.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας. Οι οδηγοί προτρέπονται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχών και να προσαρμόζουν την οδήγησή τους στις επικρατούσες συνθήκες.

