Μιχαηλίδου (ΥΠΑΝ): Ακρογωνιαίος λίθος ενός υγιούς εκπαιδευτικού συστήματος η προσχολική αγωγή

Η προσχολική αγωγή τεκμηριωμένα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο ενός υγιούς εκπαιδευτικού συστήματος, το θεμέλιο για την αγωγή και εκπαίδευση κάθε παιδιού και, ως εκ τούτων, το έρεισμα για την κοινωνική συνοχή είπε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου, εκπροσωπώντας, τη Δευτέρα, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στην τελετή εγκαινίων του νέου Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου και του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίας Νάπας.

Στο χαιρετισμό της, κ. Μιχαηλίδου αναφερόμενη στην πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού της Κύπρου, όπως και στην περιοχή Αγίας Νάπας ειδικότερα, υπογράμμμισε τη μέριμνα του Υπουργείου για τη στήριξη και υποστήριξη,των εκπαιδευτικών και των αναδυόμενων δίγλωσσων και πολύγλωσσων παιδιών και είπε ότι προς την κατεύθυνση αυτή, υιοθετούνται συγκεκριμένες δράσεις που ευνοούν την ομαλή ένταξη των εν λόγω παιδιών στο περιβάλλον της τάξης και του σχολείου.

Αναφορικά με το εγκαινιασθέν νηπιαγωγείο η Υπουργός Παιδείας είπε ότι "φιλοδοξούμε όλοι μαζί, αρμόδιοι φορείς και εκπαιδευτικοί, να αποτελέσει πρότυπο της κοινωνικής φροντίδας και φυτώριο γνώσεων και υγιούς ανάπτυξης των παιδιών, προσφέροντας, μέσα από την παιδαγωγική διαδικασία, ποιοτική εκπαίδευση στα παιδιά".

Η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι "τα πρώτα χρόνια της ζωής καθενός και καθεμίας από εμάς, έχουν εξαιρετική σημασία για τους επόμενους σταθμούς της πορείας μας, αφού κατά τη διάρκειά τους οικοδομείται η μετέπειτα ολόπλευρη ανάπτυξη κάθε νέου ανθρώπου και επομένως το πρώτο σχολείο είναι το περιβάλλον όπου τα παιδιά κάνουν τα αρχικά τους βήματα προς την ομαδικότητα, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη".

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι στο πλαίσιο αυτό, η πολιτεία, η Κυβέρνηση, και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ειδικότερα, υιοθετεί και εφαρμόζει συγκεκριμένους σχεδιασμούς και δράσεις όσον αφορά την προδημοτική εκπαίδευση.

Πρόσθεσε πως η στρατηγική επικεντρώνεται στη διαρκή ενίσχυση της προσφοράς ποιοτικής προδημοτικής εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ότι όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής προέλευσης, έχουν πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης από την πιο ευαίσθητη και καθοριστική ηλικία της ζωής τους.

Επίσης, είπε, πως η απόφαση και η σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων χρόνων αποτελεί εξέλιξη σταθμό στην ιστορία της κυπριακής εκπαίδευσης.

Περαιτέρω σημείωσε ότι η εξέλιξη αυτή αναβαθμίζει σημαντικά την προδημοτική εκπαίδευση, επιφέροντας τεράστια παιδαγωγικά και κοινωνικά οφέλη. Αναφέρθηκε ακόμη σε παρεμβατικά προγράμματα και καινοτομίες που υιοθετούνται στην προσχολική εκπαίδευση, όπως ο δεύτερος νηπιαγωγός στην τάξη, που προσφέρουν δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης.

Αφού ανέφερε πως την ίδια στιγμή, μέσω της ενίσχυσης των υποδομών, της επιμόρφωσης του προσωπικού και της εφαρμογής παιδοκεντρικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων προωθούμε μια εκπαίδευση που σέβεται και ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε παιδιού, σημείωσε ότι "προχωρούμε στοχευμένα στην αναβάθμιση των απαραίτητων κτηριακών και υλικοτεχνικών υποδομών και τη δημιουργία νέων, οι οποίες υπηρετούν την ποιοτική και δημιουργική λειτουργία των σχολικών χώρων και προάγουν το εκπαιδευτικό έργο"

Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, "εξίσου σημαντική είναι η επικαιροποιήση του Αναλυτικού Προγράμματος, το οποίο είναι βασισμένο σε σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, με απώτερο σκοπό την προετοιμασία των παιδιών για το δημοτικό σχολείο, την εξέλιξη και ανάδειξη των δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων τους".

Η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε επίσης στις ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά, έγκαιρα και νωρίς, επισημαίνοντας ότι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η λειτουργία ενός σύγχρονου και κατάλληλα εξοπλισμένου νηπιαγωγείου αποτελεί επένδυση για το μέλλον της κοινωνίας μας.

Πρόκεται, είπε, για ένα νηπιαγωγείο, το οποίο διαθέτει την αναγκαία υποδομή, δημιουργεί, παράλληλα, τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μέσα από τις οποίες προάγεται το παιδαγωγικό έργο και παρέχει τη δυνατότητα στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα, να συνεργήσουν και να δημιουργήσουν σε ένα σύγχρονο και αισθητικά ωραίο περιβάλλον, όπου θα προωθείται η ανάληψη πρωτοβουλιών, η συμμετοχή σε παραγωγικές δράσεις και σε αποτελεσματικά προγράμματα.

Σε ό,τι αφορά το κτήριο η Υπουργός Παιδείας είπε πως είναι ένα άνετο, φιλικό και λειτουργικό οικοδόμημα, μέσα σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον, όπου παιδιά και εκπαιδευτικοί μπορούν να εκπαιδεύονται και να εκπαιδεύουν, αντίστοιχα, απολαμβάνοντας καθημερινά την παραμονή τους σε αυτό, δρώντας, δημιουργώντας, ανακαλύπτοντας, μαθαίνοντας.

Τονίσε δε ότι η λειτουργία στο κτήριο δύο παιδοκομικών τμημάτων και η πρόνοια για τη λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού αναμένεται να ενισχύσουν ουσιαστικά την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, από τη βρεφική μέχρι την προσχολική ηλικία, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη συνέπεια στην αγωγή και τη μάθηση.

