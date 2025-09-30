«Καταρράκτης: Σύγχρονη διάγνωση και θεραπεία» - Ενημερωτική Ημερίδα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC), η Ιερά Μητρόπολη Κύκκου, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και το Ιατρικό Κέντρο «Ο Απόστολος Λουκάς» συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

«Καταρράκτης: Σύγχρονη διάγνωση και θεραπεία», στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Όρασης.

Χώρος Διεξαγωγής: Πολιτιστικό Κέντρο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πολιτιστικό Κέντρο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ώρα: Προσέλευση 09:30 π.μ. και Έναρξη 10:00 π.μ.

Προσέλευση 09:30 π.μ. και Έναρξη 10:00 π.μ. Είσοδος: Ελεύθερη για το κοινό

Ελεύθερη για το κοινό Γλώσσα Διεξαγωγής: Ελληνικά

Στόχος και Θεματολογία

Σκοπός της ημερίδας είναι να επιμορφώσει το ευρύ κοινό αλλά και τους επαγγελματίες υγείας για τις πιο σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας του καταρράκτη, τις τεχνολογικές εξελίξεις στον οφθαλμολογικό τομέα και τις σχετικές προκλήσεις στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή.

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι οι:

Δρ. Ιωάννης Ασλανίδης - Πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας, Ιδρυτής και Ιατρικός Διευθυντής της Εμμετρωπία ΑΕ, Καθηγητής Οφθαλμολογίας στο Weill - Cornell Medical College της Νέας Υόρκης, Επισκέπτης Καθηγητής στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο Wenzhou της Κίνας, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Δρ. Αναστάσιος Κανελλόπουλος, Χειρουργός Οφθαλμίατρος Ιδρυτής & Επιστημονικός Διευθυντής της LaserVision, Καθηγητής Οφθαλμολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης

Δρ. Παρασκευή Χολεβά, Παιδοοφθαλμίατρος – Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ στη Λευκωσία, Επιστημονική συνεργάτιδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δρ. Σεραφείμ Αντωνάκης, Οφθαλμίατρος, Χειρουργός Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Σύμβουλος Ιατρός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Southampton, Κλινικός Λέκτορας και Επόπτης Ερευνητικών Έργων στο Πανεπιστήμιο του Southampton

Δρ Αβράαμ Ρένος, Γενικός Ιατρός, κλινικός επίκουρος καθηγητής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα καλυφθούν θέματα όπως:

σύγχρονες τεχνικές διάγνωσης

νεότερες επεμβατικές θεραπείες

εξελίξεις στη χειρουργική του καταρράκτη με συνδυασμένες επεμβάσεις

Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου να συμβάλλει ενεργά στην υγεία των πολιτών στην Κύπρο. Μέσω συνεργασιών με θεσμικούς φορείς και δράσεις διάχυσης γνώσης, η ημερίδα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει την ενημέρωση και την πρόληψη, αλλά και να ενισχύσει τις γέφυρες γνώσης μεταξύ επιστημονικής κοινότητας και κοινού.