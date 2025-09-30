Το «Hope For Children» CRC Policy Center ανακοινώνει συνεργασία με την ECOMMBX

Το «Hope For Children» CRC Policy Center ανακοινώνει τη νέα του συνεργασία με την ECOMMBX, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μακροχρόνιας συνεργασίας με στόχο τη στήριξη και την προώθηση της ευημερίας των παιδιών στην Κύπρο.

Η συνεργασία εγκαινιάστηκε επίσημα κατά τη διάρκεια του ECOMMBX Cup, όπου η εταιρεία απέδειξε τη βαθιά της δέσμευση για τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στην κυπριακή κοινωνία, με μια γενναιόδωρη δωρεά ύψους €30.000 προς το Hope For Children. Η συνεισφορά αυτή θα στηρίξει άμεσα τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του οργανισμού, που είναι αφιερωμένα στην προστασία, την ενδυνάμωση και τα δικαιώματα των παιδιών.

Η Άντρια Νεοκλέους, Εκτελεστική Διευθύντρια του Hope For Children, δήλωσε:

«Η αφοσίωση της ECOMMBX στην κοινωνική ευθύνη είναι πραγματικά εμπνευσμένη. Η στήριξή τους μάς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να παρέχουμε βασικές υπηρεσίες σε ευάλωτα παιδιά, ενώ παράλληλα στέλνει ένα ευρύτερο μήνυμα για τη δύναμη της συλλογικής δράσης».

Η Φωτεινή Τσίκκου, GCOO της ECOMMBX, πρόσθεσε:

«Στην ECOMMBX, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι στο DNA μας. Για εμάς ισχύει πάντα το ACTA NON VERBA, πράξεις, όχι λόγια. Γιατί η πραγματική ανάπτυξη δεν βρίσκεται σε ό,τι κερδίζουμε, αλλά σε ό,τι επιστρέφουμε. Η συνεργασία μας με το Hope For Children αντικατοπτρίζει την αποστολή μας να συμβάλουμε ουσιαστικά στην κοινωνία, ξεκινώντας από τα παιδιά».

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα για το πώς η εταιρική ευθύνη μπορεί να στηρίξει ουσιαστικές αλλαγές για τα παιδιά και τις οικογένειες.