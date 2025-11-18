Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Έξαλλοι οι Ιταλοί με καρμπονάρα «μαϊμού» που πωλείται στο σούπερ μάρκετ του Ευρωκοινοβουλίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Είναι απαράδεκτο να τα βλέπουμε στα ράφια της αγοράς του Κοινοβουλίου. Έχω ζητήσει να διεξαχθούν αμέσως έρευνες», είπε ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας

Ανάμεσα σε ψηφοφορίες που αφορούν σημαντικότατα ζητήματα της ζωής μας, ευρωβουλευτές «τσακώνονται» και για τα… μακαρόνια.

Ιταλοί ευρωβουλευτές εμφανίζονται να αντιδρούν για την εμφάνιση στα ράφια του σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Ευρωκοινοβουλίου, μιας σειράς εδεσμάτων που λανσάρονται ως «ιταλικού τύπου» και φέρουν ονόματα που μοιάζουν ιταλικά.

Την εν λόγω σειρά προϊόντων εν λόγω προϊόν, όπως γράφει το Euractiv, εντόπισε ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας, Φρανσέσκο Λολομπριτζίντα. Ιδιαίτερη μάλιστα δυσφορία του προκάλεσε μία σάλτσα τύπου καρμπονάρα.

Στις δηλώσεις του για τα προϊόντα ήταν κατηγορηματικός: «Είναι απαράδεκτο να τα βλέπουμε στα ράφια της αγοράς του Κοινοβουλίου. Έχω ζητήσει να διεξαχθούν αμέσως έρευνες», είπε ο Ιταλός υπουργός.

Εκ των επικεφαλής της ευρω-ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, Κάρλο Φιντάντσα, συμφώνησε με τον υπουργό της χώρας του, επικαλούμενος μάλιστα συγκεκριμένα χωρία στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα εν λόγω προϊόντα ενδέχεται να παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ για την επισήμανση των τροφίμων, οι οποίοι απαγορεύουν τη χρήση παραπλανητικών συμβόλων ή αναφορών προέλευσης.

«Η ακατάλληλη χρήση συμβόλων ή αναφορών, στην προκειμένη περίπτωση, αναφορών στην 'ιταλικότητα' σε προϊόντα που δεν προέρχονται από την Ιταλία, μπορεί να συνιστά παραπλανητική πρακτική και ως εκ τούτου να διώκεται ποινικά», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η υπεράσπιση της αυθεντικότητας των ιταλικών αγροδιατροφικών προϊόντων, πρόσθεσε, «δεν είναι απλώς μια μάχη ταυτότητας, αλλά ένα ζήτημα διαφάνειας και προστασίας των καταναλωτών».

Ο Φιντάντσα δήλωσε επίσης ότι η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, επίσης Ιταλίδα, Ρομπέρτα Μέτσολα, κλήθηκε να ξεκινήσει επίσημους ελέγχους.

Πηγή: iefimerida.gr

Tags

ΙΤΑΛΙΑΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα