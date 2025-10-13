Nicosia Kids Festival: Μια γιορτή γεμάτη φαντασία, διασκέδαση και προσφορά

Ένα παιδικό φεστιβάλ με δωρεάν δραστηριότητες για όλα τα παιδιά και τις οικογένειες έρχεται στη Λευκωσία! Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, από τις 12:00 έως τις 18:00, η Πλατεία του Παλιού ΓΣΠ μεταμορφώνεται σε έναν κόσμο γεμάτο παιχνίδι, γνώση και χαμόγελα. Το Nicosia Kids Festival «Μια Αγκαλιά για τα Παιδιά», που διοργανώνει η Cyfield, υπόσχεται μια μέρα φαντασίας, μουσικής και δημιουργίας.

Το πρόγραμμα της μεγάλης γιορτής

Μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν παραστάσεις που ταξιδεύουν τη φαντασία:

Το θεατρικό έργο «Το Τρενάκι της Φιλίας» , που μιλά για τη δύναμη της αποδοχής και της συνεργασίας.

, που μιλά για τη δύναμη της αποδοχής και της συνεργασίας. Το εντυπωσιακό μιούζικαλ «Ο Φλέρμπι και το Ανθρώπινο Σώμα» , που μετατρέπει τη γνώση σε τραγούδι, παιχνίδι και περιπέτεια.

, που μετατρέπει τη γνώση σε τραγούδι, παιχνίδι και περιπέτεια. Το performance της Μαρίνας Κατσαρή «Παραμύθια για τα παπούτσια των άλλων» , που διδάσκει με μουσική και ήχους την αξία της ενσυναίσθησης.

, που διδάσκει με μουσική και ήχους την αξία της ενσυναίσθησης. Το Θέατρο Σκιών με τον «Καραγκιόζη και το μαγεμένο δέντρο», που φέρνει στα παιδιά τη μαγεία μιας παραδοσιακής τέχνης.

με τον «Καραγκιόζη και το μαγεμένο δέντρο», που φέρνει στα παιδιά τη μαγεία μιας παραδοσιακής τέχνης. Ένα εντυπωσιακό Magic Show γεμάτο γέλιο και εκπλήξεις, καθώς και παραμύθια που ζωντανεύουν μέσα από το Μουσείο Παραμυθιού.

Δημιουργία, γνώση και παιχνίδι

Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους με δραστηριότητες που συνδυάζουν μάθηση και ψυχαγωγία:

Η SciCo Cyprus θα παρουσιάσει το «Σύμπαν μέσα μας», με θεαματικά επιστημονικά πειράματα και παιχνίδια με ξηρό πάγο.

θα παρουσιάσει το «Σύμπαν μέσα μας», με θεαματικά επιστημονικά πειράματα και παιχνίδια με ξηρό πάγο. Η Engino Cyprus θα φέρει τη ρομποτική στα χέρια των παιδιών, με ginobots, tablets και διαδραστικά μοντέλα.

θα φέρει τη ρομποτική στα χέρια των παιδιών, με ginobots, tablets και διαδραστικά μοντέλα. Η Imagination Gaming Cyprus θα προσφέρει επιτραπέζια παιχνίδια για όλες τις ηλικίες.

θα προσφέρει επιτραπέζια παιχνίδια για όλες τις ηλικίες. Η The Merry People Academy θα διοργανώσει βιωματικά εργαστήρια δράσης, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα των παιδιών.

θα διοργανώσει βιωματικά εργαστήρια δράσης, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα των παιδιών. Το Πλανητάριο Κύπρου θα εντυπωσιάσει με 3D εκτυπώσεις, ρομποτικές επιδείξεις και, καιρού επιτρέποντος, ζωντανή αστροπαρατήρηση με ηλιοσκόπιο.

Και φυσικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, τα παιδιά θα διασκεδάσουν με face painting, glitter tattoos, balloon twisting, ξυλοπόδαρους και μασκότ που θα γεμίσουν το φεστιβάλ με χρώμα και χαμόγελα. Στο χώρο θα υπάρχουν γωνιές ξεκούρασης και street food ώστε όλη η οικογένεια να απολαύσει τη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης

Στο φεστιβάλ θα συμμετέχουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες, παρουσιάζοντας το έργο τους μέσα από ειδικά περίπτερα. Εκεί θα διαθέτουν προϊόντα, με τα έσοδα να ενισχύουν τις δράσεις τους. Η συμμετοχή τους δίνει στο Nicosia Kids Festival έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα: δεν είναι μόνο μια γιορτή παιχνιδιού και δημιουργίας, αλλά και μια πράξη κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

Όλες οι δραστηριότητες του φεστιβάλ είναι δωρεάν για τα παιδιά και τις οικογένειες.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου πάμε όλοι στο Παλιό ΓΣΠ για να γιορτάσουμε, να παίξουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά!

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο