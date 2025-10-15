ΙδΕΚ: Οι μαθητές που διακρίθηκαν στους φετινούς διαγωνισμούς του European Researchers’ Night

Τους νεαρούς ερευνητές και δυνητικά αυριανούς επιστήμονες της Κύπρου βράβευσε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σε μία μοναδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Κρατική Έκθεση στη Λευκωσία, στο πλαίσιο του 19ου European Researchers’ Night.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν πέντε διαγωνισμοί, με 14 μαθητές και μαθήτριες και 11 σχολεία από όλη την Κύπρο να βραβεύονται για την προσπάθεια, τον καινοτόμο τρόπο σκέψης και τη δημιουργικότητα με την οποία ανέδειξαν τις ιδέες τους, καταφέρνοντας να ξεχωρίσουν ανάμεσα σε δεκάδες άλλες συμμετοχές. Στη φετινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν οι μαθητικοί διαγωνισμοί: Δράση Καλλιτεχνικής Δημιουργίας: Οι Ευρωπαϊκές Αποστολές για την αειφορία, Design Thinking Challenge, E-book και Science Unfold, ενώ απονεμήθηκε το βραβείο για το καλύτερο περίπτερο της διοργάνωσης.

Μέσω των διαγωνισμών, το ΙδΕΚ στοχεύει στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ψηφιακών δεξιοτήτων σε μαθητές/τριες και στη δημιουργία συνθηκών που ενθαρρύνουν τους νέους να ακολουθήσουν τον δρόμο της επιστήμης.

Τα βραβεία απένειμαν ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Νικόδημος Δαμιανού, ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία, κ. Δημήτρης Σκουρίδης, ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης καθώς και ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και Εκπρόσωπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.

Αναλυτικά οι βραβευθέντες και βραβευθείσες:

Δράση καλλιτεχνικής δημιουργίας «Οι Ευρωπαϊκές Αποστολές για την αειφορία»

Κατηγορία Λυκείων/Τεχνικών Σχολών

1ο βραβείο: The Grammar School Nicosia για το έργο «Οι ωκεανοί μας απειλούνται.

2ο βραβείο: Λύκειο Λιβαδιών για το έργο «Δεύτερη Ευκαιρία».

3ο βραβείο: Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης Αυγόρου για το έργο «Ware Ripper».

Κατηγορία Γυμνασίων

1ο βραβείο: Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων για το έργο «Εκ νέου χρήση».

2ο βραβείο: Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ - Πλατύ για το έργο «Επανασχεδιάζουμε μαζί το μέλλον μας».

3ο βραβείο: Γυμνάσιο Αγίου Αντωνίου (Λεμεσός) για το έργο «Ζώντας έξυπνα σε μια…έξυπνη πόλη».

Κατηγορία Δημοτικών

1ο βραβείο: Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Ζ για το έργο «Χρωματιστές θάλασσες, χαρούμενα ψάρια».

2ο βραβείο: Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Α' για το έργο με τίτλο «Ωκεανός».

3ο βραβείο: Δημοτικό Σχολείο Κόρνου για το έργο «Φροντίζουμε το έδαφος - Προστατεύουμε τη ζωή στη γη».

Έπαινος: Δημοτικό Σχολείο Aγλαντζιάς Στ’ για το έργο «Η κραυγή των ωκεανών» και Δημοτικό Σχολείο Καπέδων για το έργο «Το θαλάσσιο ξέπλυμα εν δράση - Sea laundering in action».

Ιστορία μικρού μήκους για τη δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου ( E - book )

1ο βραβείο: Κωνσταντίνο Νικολάου από το Β’ Δημοτικό Σχολείο Γερίου.

Α’ Έπαινος: Θεοδώρα Στεφάνου από το The G C School of Careers - Ελληνικό Δημοτικό.

Β’ Έπαινος: Φλωρεντία Κωνσταντή από το Δημοτικό Σχολείο Δάσους Άχνας «Φώτης Πίττας».

Γ’ Έπαινος: Εμελίνα Κασουλίδη από το Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Α'.

Διαγωνισμός « Science Unfold »

Κατηγορία Γυμνασίων

1ο βραβείο: Ζωή Σαμαρτζή από το Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως.

2ο βραβείο: Ευαλένα Παπαδοπούλου από το The G C School of Careers.

3ο βραβείο: Άννα Νεοφύτου από το Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας.

Έπαινος: Εριέττα Κασιμέρη από το Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας.

Κατηγορία Λυκείων-Τεχνικών Σχολών

1ο βραβείο: Κυπριανός Ιακώβου από το Παγκύπριο Γυμνάσιο.

2ο βραβείο: Χρίστος Κοντόπουλος από το The English School.

3ο βραβείο: Αβραάμ Ολυμπίου από το Παγκύπριο Γυμνάσιο.

Έπαινος: Αφροδίτη Χριστοφόρου από το Λύκειο Κύκκου Β’ και Ολίβια Νεοκλέους από το Pascal Private Secondary School.

Design Thinking Challenge

Νικήτρια: Μαρία Φυσέντζου, μαθήτρια της Β’ τάξης του Λυκείου Λατσιών.

Βραβείο Καλύτερου Περιπτέρου

Περίπτερο με αριθμό 22 και τίτλο «Mito Rangers: Ήρωες σε δράση» από το Κέντρο Αριστείας biobank.cy του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το ΙδΕΚ συγχαίρει θερμά τους νικητές καθώς και όλους τους συμμετέχοντες και ανανεώνει το ραντεβού για το επόμενο European Researchers’ Night, τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «MISSION POSSIBLE: Researchers on Board for an Inclusive and Sustainable Future » (Αρ. Συμβολαίου 101160964).

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται, ωστόσο, εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτές.