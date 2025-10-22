Τελευταία ευκαιρία για συμφωνία: Δύο εβδομάδες διορία σε Υπουργείο και εκπαιδευτικές οργανώσεις για την αξιολόγηση

Σε μια κρίσιμη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, τα μέλη της αποφάσισαν να δώσουν διορία δύο εβδομάδων στο Υπουργείο Παιδείας και στις εκπαιδευτικές οργανώσεις, προκειμένου να συναντηθούν εκ νέου και να επιχειρήσουν μεγαλύτερη σύγκλιση απόψεων γύρω από το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Από τη σημερινή συζήτηση έγινε σαφές ότι η παράταση δύο μηνών που είχε δοθεί στον διάλογο κατά τη θερινή περίοδο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, καθώς οι διαφορές παραμένουν ουσιαστικές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Παιδείας έδωσε «τελευταία ευκαιρία» στις δύο πλευρές, καλώντας τες να επιστρέψουν στις 5 Νοεμβρίου με πιο συμφωνημένες προτάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, τα μέλη της Επιτροπής θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν ή όχι σε κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου, κάτι που θα σημάνει την έναρξη της τελικής φάσης για τη νομοθετική του προώθηση.

Σε κάθε περίπτωση, τα περιθώρια είναι στενά. Το νέο σχέδιο αξιολόγησης αποτελεί δέσμευση στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με προθεσμία ψήφισης έως το τέλος Δεκεμβρίου 2025. Αν δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, η Κύπρος κινδυνεύει με πρόστιμο που φτάνει τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το νομοσχέδιο θα πρέπει να οδηγηθεί και να εγκριθεί στην Ολομέλεια της Βουλής το αργότερο στις 14 Δεκεμβρίου 2025, ημερομηνία της τελευταίας συνεδρίας του σώματος για το έτος.

«Ο διάλογος ολοκληρώθηκε», λέει η Μιχαηλίδου

Η συνεδρία χαρακτηρίστηκε από έντονο κλίμα, καθώς οι τοποθετήσεις τόσο της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου όσο και των εκπαιδευτικών οργανώσεων ανέδειξαν το βάθος των διαφωνιών.

Η υπουργός, παίρνοντας αρχικά τον λόγο εξήγησε τις αλλαγές που έγιναν στην αρχική πρόταση την οποία είχε καταθέσει τον περασμένο Ιούνιο στην Βουλή, μετά και τις συζητήσεις καθόλη την διάρκεια του καλοκαιριού με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, ενώ δήλωσε κατηγορηματικά ότι για το Υπουργείο ο διάλογος έχει ολοκληρωθεί.

«Ο διάλογος έγινε και για μας ολοκληρώθηκε. Δεν μπορούν να μηδενίζονται περίπου 45 συναντήσεις και πέραν των 110 ωρών συζητήσεων όλο αυτό τον χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρουσιάζοντας τις αλλαγές στις οποίες προχώρησε το Υπουργείο, η κ. Μιχαηλίδου έκανε λόγο για «οδυνηρές και όχι επιδερμικές προσαρμογές», σε μια προσπάθεια να υπάρξει προσέγγιση με τις οργανώσεις. Μεταξύ άλλων, σημείωσε τη μείωση της βαρύτητας του ρόλου του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και τη μεταφορά της εφαρμογής αυτής της πρόνοιας μετά την πενταετία.

Αναφερόμενη στο ζήτημα της επιμόρφωσης, πρόσθεσε ότι το Υπουργείο ικανοποίησε το αίτημα των οργανώσεων για παρακολούθηση προγραμμάτων μετά την προαγωγή, παρότι διαφωνεί με αυτή τη λογική:

«Εμείς θέλαμε επιμόρφωση πριν την προαγωγή, ώστε να είναι έτοιμοι να αναλάβουν», σημείωσε.

«Δεν έγινε διάλογος» φωνάζουν οι οργανώσεις

Από την πλευρά των εκπαιδευτικών οργανώσεων, ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, αναγνώρισε ότι η πρόταση του Υπουργείου περιλαμβάνει θετικά και αρνητικά στοιχεία, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται περαιτέρω διορθώσεις.

Πιο αιχμηρός εμφανίστηκε ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, ο οποίος υποστήριξε ότι διάλογος, στην πραγματικότητα, δεν έγινε:

«Αυτή είναι η αλήθεια», είπε, προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο «είναι γεμάτο κενά και ασάφειες».

Με αυξημένο τόνο, ανέφερε ακόμη: «Εκνευρίζομαι να ακούω την Υπουργό να λέει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν να αξιολογούνται. Η ίδια δεν είναι με αυτό το σύστημα που αξιολογήθηκε και προήχθη;»

Από την πλευρά της ΠΟΕΔ, η πρόεδρος Μύρια Βασιλείου δήλωσε ότι δεν έγιναν ουσιαστικές αλλαγές, επισημαίνοντας πως οι διαφωνίες της οργάνωσης επεκτείνονται και πέραν του ζητήματος του ρόλου του διευθυντή.