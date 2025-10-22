Να κλείσει την «κάνουλα» του ρωσικού φυσικού αερίου επιχειρεί η ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την έναρξη συνομιλιών με τη Δανική Προεδρία του Συμβουλίου σχετικά με το νέο σχέδιο νομοθετικής πράξης που προβλέπει την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απόφαση βασίζεται στην πρόταση που είχαν υιοθετήσει στις 16 Οκτωβρίου οι Επιτροπές Διεθνούς Εμπορίου και Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, οι οποίες καθόρισαν τη θέση του Κοινοβουλίου επί του φακέλου. Στόχος της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι «η προστασία των συμφερόντων της Ένωσης απέναντι στην εργαλειοποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού από τη Ρωσική Ομοσπονδία, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιθετικότητάς της», όπως αναφέρεται.

Επόμενα βήματα

Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα τις συνομιλίες με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση. Το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ είχε εγκρίνει τη δική του θέση τη Δευτέρα, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο στόχος της νομοθεσίας

Η προτεινόμενη πράξη επιδιώκει να «θωρακίσει την ΕΕ απέναντι σε μελλοντικές ενεργειακές απειλές, διασφαλίζοντας ότι ο εφοδιασμός δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πολιτικής πίεσης ή εκβιασμού». Παράλληλα, «επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ένωσης για ενεργειακή ανεξαρτησία, ασφάλεια και στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα», όπως υποστηρίζει.

Το σχέδιο νομοθετικής πράξης εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής απάντησης στη ρωσική ενεργειακή πολιτική.