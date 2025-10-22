Οργή στο Ισραήλ για «μπλόκο» Κυβέρνησης στη σύσταση επιτροπής για την 7η Οκτωβρίου

Σάλο έχει προκαλέσει στο Ισραήλ η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου της Κνέσετ να απορρίψει την πρόταση της αντιπολίτευσης για τη σύσταση κρατικής επιτροπής έρευνας όσον αφορά τα λάθη και τις παραλείψεις που οδήγησαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Η κίνηση προκάλεσε την οργή των οικογενειών των θυμάτων και των Βουλευτών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι κατηγόρησαν την Κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Πρωθυπουργό, Βενιαμίν Νετανιάχου, ότι εμποδίζει τη λογοδοσία.

Η απόφαση να απορριφθεί η πρόταση είχε κατατεθεί από το Γες Αντίντ το μεγαλύτερό της κόμμα και ελήφθη με έξι ψήφους υπέρ και τέσσερις εναντίον.

Οι οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες έχουν συστήσει την οργάνωση Συμβούλιο του Οκτωβρίου, αντέδρασαν με οργή στην απόφαση: «747 ημέρες μετά τη μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του Κράτους του Ισραήλ, και αντί να εφαρμόσουν τα συμπεράσματα της Κρατικής Ερευνητικής Επιτροπής, τα μέλη της Κνέσετ συνεχίζουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να θάψουν την αλήθεια», δήλωσε η ομάδα.

Ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου ενίσταται σθεναρά στις εκκλήσεις για τη σύσταση επίσημης κρατικής επιτροπής έρευνας, χαρακτηρίζοντάς την κίνηση «πολιτικά μεροληπτική». Οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι καθυστερεί και αποδυναμώνει την έρευνα. Τέτοιες επιτροπές, με επικεφαλής ανώτερους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μπορούν να καλούν μάρτυρες, να συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία και να διατυπώνουν συστάσεις, αν και η Κυβέρνηση δεν είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τις συστάσεις τους.

Η τελευταία επιτροπή του είδους, η οποία διερεύνησε την καταστροφή στο όρος Μερόν, που στοίχισε τη ζωή σε 45 άτομα, έκρινε τον Νετανιάχου προσωπικά υπεύθυνο το 2024. Ο τελευταίος, ο οποίος βρίσκεται σε σύγκρουση με το Ανώτατο Δικαστήριο, θεωρεί ότι η επιτροπή θα τον κρίνει μεροληπτικά.

Περίπου 1.200 άτομα δολοφονήθηκαν και 252 Ισραηλινοί και αλλοδαποί απήχθησαν από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ. Τα πτώματα 13 ομήρων παραμένουν στη Γάζα.

Πηγή: ΚΥΠΕ