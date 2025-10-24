Μάχη με τον χρόνο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών - Αρχίζουν οι συναντήσεις ΥΠΑΝ με εκπαιδευτικές οργανώσεις

Με την ΠΟΕΔ ανοίγει ο κύκλος των νέων επαφών της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, με αποκλειστικό θέμα το νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου.

Σύμφωνα με εκπαιδευτικές πηγές, η συνάντηση με την ΠΟΕΔ αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα το μεσημέρι, ενώ την άλλη εβδομάδα είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, 29 Οκτωβρίου και 31 Οκτωβρίου, αντίστοιχα.

Την περασμένη Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το θέμα της αξιολόγησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, είπε πως ενόψει των διαφωνιών που υπάρχουν, δίνουν προθεσμία ως Επιτροπή Παιδείας της Βουλής μέχρι τις 5 Νοεμβρίου για νέες συναντήσεις μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και εκπαιδευτικών οργανώσεων για το θέμα αυτό.

Ο κ. Μυλωνάς πρότεινε προς την Υπουργό Παιδείας και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, σε διάστημα δύο εβδομάδων, να πραγματοποιήσουν συναντήσεις.

Σημείωσε ότι κανονικά έπρεπε να αποφασίσει την Τετάρτη η Επιτροπή, και πρόσθεσε ότι δίνουν προθεσμία μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος και πως αλλιώς θα αποφασίσει η Επιτροπή.

Ο κ. Μυλωνάς είπε ότι υπάρχουν δύο σενάρια, είτε θα στείλουν το θέμα στις ελληνικές καλένδες, στη νέα Βουλή, είτε να προχωρήσει η Επιτροπή κατά πλειοψηφία, σε συζήτηση κατ΄άρθρον και τροπολογίες από τους Βουλευτές για να υπάρξει τελικό αποτέλεσμα. Αυτά τα δύο, ανέφερε, θα τεθούν στις 5 Νοεμβρίου στην Επιτροπή Παιδείας.

