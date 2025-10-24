Η Toyota Κύπρου ενισχύει την ένταξη μέσω του αθλητισμού: στήριξη στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Special Olympics 2025

Η Toyota Κύπρου συμμετείχε ως Mobility Partner στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Special Olympics 2025, που φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο. Το συνέδριο συγκέντρωσε 90 Διευθυντές και Υπεύθυνους Αθλημάτων από πάνω από 40 προγράμματα Special Olympics στην Ευρώπη, καθώς και στελέχη από τα περιφερειακά και τα παγκόσμια γραφεία του οργανισμού. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο David Evangelista, Παγκόσμιος Διευθύνων Σύμβουλος των Special Olympics, με ενεργή παρουσία στις εργασίες και τις συζητήσεις.

Η υποστήριξη της Toyota προς τα Special Olympics αποτελεί συνεπή δέσμευση από το 2017 σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η Toyota Κύπρου συνέβαλε στην ομαλή μετακίνηση και οργάνωση της διοργάνωσης, υποστηρίζοντας έναν θεσμό που προάγει την ένταξη, τον σεβασμό και την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με νοητική αναπηρία μέσω του αθλητισμού.

«Ως Toyota, πιστεύουμε ότι η ελευθερία μετακίνησης είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Η συνεργασία μας με τα Special Olympics αντανακλά τη διαρκή μας δέσμευση να αφαιρούμε εμπόδια και να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής για όλους», δήλωσε ο κ. Λούκας Λεωνίδου, Διευθυντής Μάρκετινγκ της Toyota Κύπρου. «Είναι τιμή μας που η Κύπρος φιλοξένησε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο και που συμβάλαμε στην επιτυχία του.»

Με σταθερό προσανατολισμό στην κινητικότητα για όλους και σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό και τοπικό δίκτυο των Special Olympics, η Toyota Κύπρου θα συνεχίσει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τους αθλητές και ενώνουν τις κοινότητες μέσα από την αξία του αθλητισμού.