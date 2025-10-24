Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χωρίς Φίλτρα Πολcast (ΕΠ 1) Λεμεσός: Η τέχνη ως αντίσταση στον εξευγενισμό

ΝΙΚΗ ΛΑΟΥ

Μέσα από την τέχνη, τη συλλογική μνήμη και τον διάλογο, μια νέα γενιά δημιουργών μετατρέπει την εκτόπιση σε αντοχή και τη διαμαρτυρία σε κοινότητα.

Στο σημερινό επεισόδιο, η Νίκη Λαού συνομιλεί με δύο καλλιτέχνιδες, την Ανδρούλα Καφά και Αγγέλα Ιωαννίδου για την έκθεση «Δικαίωμα σε Σπίτι: Ημερολόγια για τον εξευγενισμό της Λεμεσού»,  ένα καλλιτεχνικό αρχείο για τη βία της ανάπτυξης και την έννοια του «ανήκω» στη Λεμεσό του σήμερα.

Ένα podcast του Πολίτη για τη μνήμη, την ανθεκτικότητα και το δικαίωμα στο σπίτι,  σε μια πόλη που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ.

