Ο Κώστας Γουλιάμος ανέλαβε για 2η φορά την εκπροσώπηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών

Εθνικός Εκπρόσωπος της Κύπρου για δεύτερη πενταετία (2025-2030) στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών αναλαμβάνει ο καθηγητής Κώστας Γουλιάμος.

Ο πρώην πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, εκλέχθηκε Τακτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών το 2018, ενώ το 2020 τοποθετήθηκε για πρώτη φορά ως Εθνικός Εκπρόσωπος του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού οργανισμού.

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών είναι ένα από τα πιο διάσημα ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως, με υψηλό κύρος, ενώ η έδρα της βρίσκεται στο Ζάλτσμπουργκ της Αυστρίας, γενέτειρας του Mozart.