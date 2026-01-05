O Μίκι Ρούρκ ζητά οικονομική βοήθεια για να αποφύγει...την έξωση από το σπίτι του

Ο 73χρονος ηθοποιός συγκέντρωσε χρήματα μέσω crowdfunding για να καλύψει οφειλές 60.000 δολαρίων.

Ο Μίκι Ρούρκ, ο Αμερικανός ηθοποιός με υποψηφιότητα για Όσκαρ και νικητής Χρυσής Σφαίρας για την ταινία The Wrestler, αντιμετωπίζει την απειλή έξωσης από το σπίτι του στο Λος Άντζελες και στράφηκε στη διαδικτυακή συγκέντρωση χρημάτων για να καλύψει οφειλές ενοικίου ύψους 59.100 δολαρίων.

Η σελίδα GoFundMe δημιουργήθηκε από τη φίλη και μέλος της ομάδας διαχείρισης του Ρούρκ, Λία-Ζοέλ Τζόουνς, με την πλήρη έγκριση του ηθοποιού. Μέχρι στιγμής, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 33.000 δολάρια από τον στόχο των 100.000 δολαρίων. Η Τζόουνς δήλωσε στο Hollywood Reporter:

«Ο Μίκι περνά μια πολύ δύσκολη περίοδο και είναι συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι νοιάζονται και θέλουν να τον βοηθήσουν».

Η σελίδα περιγράφει την κατάσταση ως εξής: «Ο Μίκι Ρούρκ βρίσκεται σε επείγουσα και δύσκολη κατάσταση· κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Η ζωή δεν κινείται πάντα σε ευθεία γραμμή, και παρά όσα έχει δώσει μέσω της δουλειάς και της ζωής του, τώρα αντιμετωπίζει μια οικονομική δυσκολία που θέτει σε κίνδυνο την κατοικία του».

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα δικαστικά έγγραφα, ο Ρούρκ υπέγραψε τη μίσθωση του σπιτιού τον Μάρτιο, συμφωνώντας αρχικά σε μηνιαίο ενοίκιο 5.200 δολαρίων, το οποίο αργότερα αυξήθηκε σε 7.000 δολάρια. Το σπίτι, ιστορικά, είχε φιλοξενήσει τον συγγραφέα Ρέιμοντ Τσάντλερ τη δεκαετία του 1940.

Ο ηθοποιός έλαβε ειδοποίηση τριών ημερών για έξωση στα τέλη Δεκεμβρίου, ενώ ο ιδιοκτήτης έχει καταθέσει αγωγή για ζημίες και δικαστικά έξοδα. Οι θαυμαστές του Ρούρκ άφησαν μηνύματα υποστήριξης στη σελίδα συγκέντρωσης, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους και την πρόθεσή τους να τον βοηθήσουν να παραμείνει στο σπίτι του.

Ο Μίκι Ρούρκ, γνωστός από ταινίες όπως The Pope of Greenwich Village, Diner, Rumble Fish και 9½ Εβδομάδες (9½ Weeks), υπήρξε μεγάλη κινηματογραφική προσωπικότητα της δεκαετίας του 1980, ενώ στη συνέχεια ασχολήθηκε επαγγελματικά με την πυγμαχία πριν επιστρέψει στην υποκριτική τη δεκαετία του 2000 με ταινίες όπως Σιν Σίτι (Sin City), The Wrestler και Iron Man 2.

Η ιστορία αυτή προσθέτει μια ανθρώπινη διάσταση στη ζωή ενός ηθοποιού που έζησε τη δόξα και τη σκληρή πλευρά της βιομηχανίας του κινηματογράφου, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και οι πιο διάσημοι δεν είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές και προσωπικές δυσκολίες.

