Καποδιστριακό (και) στη Λάρνακα

Σε έναν σκληρό αγώνα δρόμου είναι υποχρεωμένοι να επιδοθούν, τους αμέσως επόμενους μήνες, οι δημοτικές Αρχές και οι φορείς της Λάρνακας, προκειμένου να πετύχουν τον πολυπόθητο αποχαρακτηρισμό από δασική γη του τεμαχίου όπου είναι κτισμένος ο Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας, δηλαδή το πρώην κοινοτικό κέντρο της πόλης.

Κατά την τελετή των εγκαινίων της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Λευκωσία, που έγινε τη Δευτέρα, ο πρύτανης του Καποδιστριακού Γεράσιμος Σιάσος, ενώπιον όλων των παρευρισκόμενων (μεταξύ αυτών και του ΠτΔ), ανακοίνωσε την απόφαση του πανεπιστημίου όπως από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο λειτουργήσουν στη Λάρνακα ακόμα δύο τμήματα, το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας και το Τμήμα Ψυχολογίας, στον Πολυδύναμο Πολυχώρο που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Λαζάρου. Παρ' όλα αυτά, όμως, ακόμα δεν έγινε κατορθωτό να εξευρεθεί λύση, ώστε να μπορέσουν να στεγαστούν οι δύο υπό αναφορά σχολές του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στον Πολυδύναμο Πολυχώρο.

Εμπόδιο εξακολουθεί να αποτελεί το γεγονός πως η γη όπου είναι κτισμένο το κτήριο του Πολυδύναμου Πολυχώρου θεωρείται δασική και η υφιστάμενη νομοθεσία δεν προβλέπει την παραχώρηση δασικής γης σε πανεπιστημιακά ιδρύματα κι εκπαιδευτήρια. Την ίδια ώρα, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει εκφράσει και επίσημα την επιθυμία του, όπως οι δύο σχολές του να στεγαστούν στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης, ένα κτήριο το οποίο ήδη έχει επιθεωρηθεί από εκπροσώπους του Καποδιστριακού και κρίθηκε κατάλληλο για τη φιλοξενία πανεπιστημιακών παραρτημάτων. Θέση του Δήμου Λάρνακας, όπως εκφράστηκε πολλάκις από τον δήμαρχο Ανδρέα Βύρα, είναι η άμεση λήψη πολιτικής απόφασης για αποχαρακτηρισμό από δασική γη μόνο του συγκεκριμένου τεμαχίου, όπως συνέβη και με το κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Λαζάρου που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από τον Πολυδύναμο Πολυχώρο. Μια άλλη πιθανή λύση στο πρόβλημα φαντάζει η λήψη γνωμάτευσης από τη Νομική Υπηρεσία για το ενδεχόμενο να τροποποιηθεί η αρχική σύμβαση μίσθωση της γης προς τον Δήμο Λάρνακας, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η παραχώρηση του Πολυδύναμου Πολυχώρου στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Η θέση του Δήμου Λάρνακας έχει ήδη διαβιβαστεί κι ενώπιον της υπουργού Γεωργίας, ενώ το θέμα αναμένεται να απασχολήσει σύντομα και την κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας. Στο μεταξύ, ο βουλευτής Λάρνακας Ανδρέας Αποστόλου σε ανάρτησή του παρουσιάζεται βέβαιος ότι το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ανοίξει τις πύλες του και στη Λάρνακα με δύο προπτυχιακά προγράμματα στα ναυτιλιακά και στην ψυχολογία. «Ο πρύτανης του Καποδιστριακού επιβεβαίωσε την απόφαση του πανεπιστημίου για φιλοξενία στη Λάρνακα δύο σχολών, γι' αυτό εμείς, ως φορείς της Λάρνακας, θα πρέπει τους προσεχείς μήνες να βρούμε την κατάλληλη λύση, ώστε ο Πολυδύναμος Πολυχώρος να παραχωρηθεί στο Καποδιστριακό. Το γεγονός ότι ένα τόσο μεγάλης εμβέλειας πανεπιστήμιο έχει επιλέξει την πόλη μας για τη στέγαση δύο σχολών, δημιουργεί τις προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τον ερχομό της σχολής του ΤΕΠΑΚ, η Λάρνακα να μετατραπεί τα επόμενα χρόνια σε κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας», επισήμανε.