Δεν μπορεί να αποδεχτεί ως έχει το νομοσχέδιο για αξιολόγηση εκπαιδευτικών αποφάσισε το εκατονταμελές της ΠΟΕΔ

Το εκατονταμελές Συμβούλιο της ΠΟΕΔ που συνεδρίασε την Πέμπτη και εξέτασε τις νέες τροποποιήσεις του Υπουργείου Παιδείας, επί του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, αποφάσισε ότι δεν μπορεί να το αποδεχτεί ως έχει, τη δεδομένη στιγμή, καθώς το νομοσχέδιο δεν αποτελεί προϊόν συμφωνημένου διαλόγου μεταξύ ΠΟΕΔ και Υπουργείου Παιδείας.

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ Μύρια Βασιλείου είπε στο ΚΥΠΕ ότι η απόφαση του εκατονταμελούς Συμβουλίου θα διαβιβαστεί την Παρασκευή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, δια επιστολής. Ερωτηθείσα σχετικά ανέφερε ότι η ΠΟΕΔ έχει λάβει το αίτημα της ΟΕΛΜΕΚ για συνάντηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις σχετικά με το νέο σύστημα αξιολόγησης, το εξετάζει και εντός των επομένων ημερών θα απαντήσει για συνάντηση.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση του εκατονταμελούς, αυτό διαπίστωσε ότι παρά τις μέχρι τώρα διαβουλεύσεις και προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, παραμένουν οι διαφωνίες για τη συμμετοχή του Διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση καθώς και για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Επιπλέον επεσήμανε ότι απουσιάζει σαφές και ολοκληρωμένο πλάνο όσον αφορά στους ανθρώπινους πόρους, που θα στηρίξουν την εφαρμογή του Νέου Σχεδίου, σημειώνοντας ότι χωρίς την απαραίτητη στήριξη, το Σχέδιο καθίσταται πρακτικά ανεφάρμοστο.

Περαιτέρω τονίζει εκ νέου την ανάγκη να παρουσιαστεί επίσημα το πλάνο του Υπουργείου με συγκεκριμένα μέτρα και χρονοδιαγράμματα, για τον τρόπο με τον οποίο θα στηριχθεί το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης, το οποίο θα ξεκινάει ταυτόχρονα με την εφαρμογή του.

Επίσης με απόφαση του εκατονταμελούς η ΠΟΕΔ ζητά όπως πριν το Νομοσχέδιο προωθηθεί στη Βουλή, συμφωνηθούν πλήρως με την ΠΟΕΔ οι πρόνοιες του, ώστε να διασφαλιστεί ότι αποτελεί προϊόν διαβούλευσης και όχι μονομερούς απόφασης.

Ζητά επίσης όπως τα μέτρα στήριξης να δοθούν ταυτόχρονα με την εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης που είναι μεταξύ άλλων διοικητικός χρόνος Διευθυντή και Βοηθού Διευθυντή, υποστήριξη απλών εκπαιδευτικών, νέες οργανικές θέσεις.

