Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στην Έγκωμη

Νεκρός άνδρας σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε σπίτι στην Έγκωμη σήμερα το μεσημέρι.

Η Αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν αιφνίδιο θάνατο.