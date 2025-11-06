Συμφωνία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για Mini-Omnibus και ένταξη Ουκρανίας στο ΕΤΑ

Σε πολιτική συμφωνία για το λεγόμενο «mini-omnibus», ένα νομοθετικό πακέτο που στοχεύει στην ενίσχυση των επενδύσεων σχετικών με την άμυνα μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, κατέληξαν την Τετάρτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αφού ο τρίλογος για το νομοθετικό φάκελο έληξε σε μια και μόνο συνεδρίαση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει αυτήν την εξέλιξη, καθώς αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και την προώθηση της συνεργασίας με την Ουκρανία. Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF), με προϋπολογισμό €7,3 δισ., ενισχύοντας έτσι την αμυντική συνεργασία και την ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική βάση (EDTIB).

Σύμφωνα με τη Δανέζικη Προεδρία, η συμφωνία που επετεύχθη προβλέπει την επέκταση πέντε βασικών προγραμμάτων της ΕΕ (Digital Europe, Horizon Europe, EDF, Connecting Europe Facility, STEP) για να καλύψουν έρευνα, καινοτομία και υποδομές άμυνας. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής ουκρανικών φορέων στο EDF, ενισχύοντας την ολοκλήρωση της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας με την ευρωπαϊκή.

Προβλέπεται ακόμη ευελιξία και καλύτερος συντονισμός για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βάσης (EDTIB), της καινοτομίας και των διπλής χρήσης τεχνολογιών, καθώς και απλοποίηση κανόνων για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πολιτικού και αμυντικού τομέα, με θετικά οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα.

Η Δανέζικη Προεδρία τονίζει ότι αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει σε περισσότερες επενδύσεις στην αμυντική καινοτομία, την στρατιωτική κινητικότητα και την τεχνολογία διπλής χρήσης, αυξάνοντας την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης, όπως είχε ζητηθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2025.

Από την πλευρά της η Κομισιόν τονίζει ότι η συμφωνία αποτελεί κεντρικό στοιχείο για την υλοποίηση του σχεδίου ReArm Europe και συμπληρώνει την Μεσοπρόθεσμη Αναθεώρηση της Πολιτικής Συνοχής. Με την ενίσχυση της χρηματοδότησης για την έρευνα, την καινοτομία και τις υποδομές άμυνας, η Επιτροπή επιδιώκει να επιταχύνει την αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης και να υποστηρίξει την ολοκλήρωση της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική βάση.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ένταξη της Ουκρανίας στο EDF δεν είναι μόνο μια συμβολική κίνηση, αλλά μια πρακτική δέσμευση για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας. Αυτό σημαίνει νέες συνεργασίες μεταξύ ουκρανικών και ευρωπαϊκών εταιρειών σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας, με στόχο την ικανότητα της Ευρώπης να αμύνεται μόνη της έως το 2030.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μετά την επίσημη έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εξασφαλίζοντας γρηγορότερη και πιο συντονισμένη υποστήριξη για την ευρωπαϊκή άμυνα.

