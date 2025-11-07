Υπουργός Παιδείας: Μέχρι το τέλος του 2026 η εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία

Αυξημένος κατά 4% είναι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για το 2026, ενώ ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός είναι αυξημένος κατά 11%. Συνολικά, οι τακτικές δαπάνες του προϋπολογισμού ανέρχονται στο 80%, από των οποίων το 84% αφορά το μισθολόγιο, και οι αναπτυξιακές δαπάνες ανέρχονται στο 20%.

Για το νομοσχέδιο για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η Yπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου είπε ότι αναμένει από τη Βουλή να ακολουθηθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες, να συζητηθεί, να γίνουν οι όποιες τροποποιήσεις θεωρηθούν αναγκαίες και να πάει στην Ολομέλεια «για να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας». Σε σχέση με τα κλιματιστικά, ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα σχολεία

Τον προϋπολογισμό παρουσίασε σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου, αναπτύσσοντας τις κύριες δράσεις και τις προτεραιότητες του Υπουργείου.

Σε δηλώσεις της μετά την Επιτροπή, η κ. Μιχαηλίδου είπε πως παρουσίασε σήμερα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για το 2026 σε ένα «ιδιαίτερα εποικοδομητικό και δημιουργικό κλίμα».

Όπως είπε, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση προχωρεί σταδιακά και με σχέδιο στη βάση δεδομένων της επιστημονικής τεκμηρίωσης, με όραμα, τεχνογνωσία και πολιτική βούληση, «υλοποιούμε μια ολιστική στρατηγική που αγγίζει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης συνδέοντας τη γνώση με τις δεξιότητες και με τις αξίες».

«Στόχος μας είναι η ομαλή μετάβαση σε ένα σύγχρονο ανθρωποκεντρικό σχολείο που εξελίσσεται, καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής», σημείωσε η Υπουργός Παιδείας.

Ανέφερε πως ο φετινός προϋπολογισμός είναι αυξημένος κατά 4% συνολικά σε σχέση με το 2025 και ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός είναι κατά 11% αυξημένος. «Διατηρεί τη συνέπεια και τη συνέχεια της εκπαιδευτικής μας πολιτικής, εστιάζοντας στην ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στη συνεχή βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος», ανέφερε.

Η κ. Μιχαηλίδου πρόσθεσε πως οι μεγαλύτερες αυξήσεις αποτυπώνουν τις εμφάσεις του Υπουργείου και αφορούν την ειδική εκπαίδευση με νέες δομές στήριξης και αναβαθμισμένες υπηρεσίες παρέμβασης, την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας, την επέκταση και την αναβάθμιση των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων, την προσχολική εκπαίδευση, την ψηφιακή μετάβαση των σχολείων με νέα εργαλεία και εκπαιδευτικούς και μαθητές, την ενίσχυση των υποδομών με νέα και ανακαινισμένα σχολικά κτίρια, τον αθλητισμό και τη νεολαία με νέα σχέδια ενίσχυσης ταλέντων και προγραμμάτων συμμετοχής.

«Επεκτείνουμε το 2026 τα παρεμβατικά προγράμματα πρόληψης από την προδημοτική έως και τη μέση εκπαίδευση, ενώ επεκτείνουμε τη χρηματοοικονομική παιδεία στο πρόγραμμα του σχολείου», είπε και πρόσθεσε: «Το 2026 είναι η χρονιά σημαντικών έργων, όπως ενδεικτικά αναφέρω, τη στροφή στις δεξιότητες, πολυεπίπεδα, τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τον κατάλογο διοριστέων και για την ειδική εκπαίδευση, την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διοίκησης στην εκπαίδευση, την πιλοτική εφαρμογή συνεργασίας κοινωνικού λειτουργού σε επιλεγμένα σχολεία με τον εκπαιδευτικό μας ψυχολόγο, την επαναφορά του θεσμού της βδομάδας εργασίας στη Β λυκείου και σειρά άλλων δράσεων».

Η Υπουργός Παιδείας συνέχισε λέγοντας πως ο προϋπολογισμός του Υπουργείου απαιτεί ορθολογική ανακατανομή πόρων, στοχευμένες παρεμβάσεις και συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.

«Κάθε ευρώ που επενδύεται στην εκπαίδευση πρέπει να παράγει ουσιαστικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό αντίκτυπο, να μεταφράζεται σε καλύτερες συνθήκες μάθησης, σε ποιοτικότερο έργο και σε ευκαιρίες για όλα τα παιδιά», επισήμανε.

«Το όραμα μας παραμένει σταθερό για ένα σχολείο που αγκαλιάζει κάθε παιδί ανεξάρτητα από τις δυνατότητες ή τις αφετηρίες του ένα σχολείο που καλλιεργεί δεξιότητες ζωής, ενισχύει τη δημιουργικότητα και προετοιμάζει τους ενεργούς υπεύθυνους πολίτες του αύριο, ένα εκπαιδευτικό σύστημα πιο ανθρωποκεντρικό, πιο συμπεριληπτικό και πιο σύγχρονο, ικανό να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής και να στηρίζει τη διαρκή πρόοδο της κοινωνίας μας», είπε.

Η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε επίσης πως η επένδυση στην εκπαίδευση είναι επένδυση στο μέλλον του τόπου μας, επένδυση στα παιδιά μας, στους νέους μας, στο ανθρώπινο κεφάλαιο που θα οδηγήσει τη χώρα μας σε ανάπτυξη, καινοτομία και κοινωνική συνοχή.

Να συζητηθεί στη Βουλή η νέα αξιολόγηση, να γίνουν οι όποιες τροποποιήσεις και να πάει Ολομέλεια

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είπε πως από την αρχή εδώ και ένα χρόνο το συζητάμε εδώ και εδώ και 50 χρόνια το αναμένουμε. «Είναι για μας ξεκάθαρο ότι κάναμε τεράστια προσπάθεια με τη στήριξη και της Βουλής βεβαίως για συνεχείς συγκλίσεις από ένα σημείο και μετά νομίζω πως όλοι πρέπει να το δούμε με ειλικρίνεια και ευθύτητα και υπευθυνότητα», ανέφερε.

«Αν κάνουμε άλλες συγκλίσεις ή υποχωρήσεις θα κινδυνεύει και η επιστημονικότητα και η εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης η πρόκληση είναι συγκεκριμένη: Πάμε πίσω σε ρυθμίσεις της δεκαετίας του 70 ή προχωρούμε μπροστά», σημείωσε.

Η Υπουργός Παιδείας πρόσθεσε πως έχουν βάλει σειρά ασφαλιστικό δικλείδων με την πιο σημαντική να είναι η πενταετία, κατά την οποία μαζί με τους εκπαιδευτικούς επιλύουμε τυχόν προβλήματα, τα διορθώνουμε, ενώ σημείωσε πως κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο.

«Πρέπει όμως να κάνουμε την αρχή, να κάνουμε βήματα μπροστά, αναμένουμε από τη Βουλή να ακολουθηθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες, να συζητηθεί, να γίνουν οι όποιες τροποποιήσεις θεωρηθούν αναγκαίες και να πάει στην Ολομέλεια για να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας», είπε.

Πρόσθεσε πως είναι θέμα πια ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και δεν αφορά μόνο στην αξιολόγηση των ατόμων, αλλά αφορά στη βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας και μάθησης.

Επιβάλεται πιο ανθρωποκεντρική πολιτική, είπε ο Γ. Κάρουλλας

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία είπε μεταξύ άλλων πως η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, επιβάλλεται να καταστεί πιο ανθρωποκεντρική.

Αν και καταγράφονται συνεχώς αυξήσεις στους διαθέσιμους πόρους, κυρίως σε προσωπικό, διαχρονικά προβλήματα είναι εκεί και σε αβεβαιότητα», είπε και πρόσθεσε πως υπάρχει μια αδυναμία όσον αφορά την ουσιαστική διαχείριση και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας.

Είπε πως όλοι αναγνωρίζουν ότι μια κύρια πηγή για το ζήτημα αυτό είναι η ενδυνάμωση της οικογένειας, και παρά τα όποια σεμινάρια, παρά τις οποίες ενημερωτικές συναντήσεις που γίνονται χρειάζεται το Υπουργείο Παιδείας να προκαλέσει τη δημιουργική συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, ούτως ώστε να στηριχθεί η οικογένεια ως το κύτταρο το οποίο πρέπει να μεγαλώνει παιδιά που να είναι σωστά μέσα στην κοινωνία.

Είπε ακόμη πως παρατηρείται απουσία αναπτυξιακού σχεδιασμού, παρά τις αυξήσεις στο κονδύλι για τις τεχνικές υπηρεσίες, για νέα σχολεία, και εκεί που έχουν παρθεί αποφάσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση, χρειάζεται να επισπευσθούν διαδικασίες.

Ανέφερε ακόμη πως αυτό που δεν άκουσαν στην επιτροπή είναι η ουσιαστική αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων μέσα από τον διορισμό συγκεκριμένων εμπειρογνωμόνων που να μπορούν να φέρουν σε πέρας το έργο αυτό.

Έχουν γίνει θετικά βήματα αλλά υπάρχουν ακόμα σοβαρά προβλήματα, λέει Χρ. Χριστοφίδης

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, ανάμεσα σε άλλα δήλωσε μετά την επιτροπή είπε πως το εκπαιδευτικό μας σύστημα συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά συστημικά, θεμελιώδη προβλήματα.

«Έχουν γίνει θετικά βήματα τα οποία πρέπει να καταγραφούν, βήματα τα οποία έχουν δικαιώσει τα τελευταία χρόνια τις δικές μας βασικές θέσεις», όπως η κατάργηση των εξετάσεων τετραμήνων η επέκταση της προδημοτικής εκπαίδευσης με τον σωστό τρόπο, η κατάργηση της παράνομης αγοράς υπηρεσιών στην εκπαίδευση, η αύξηση του χρόνου λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων, αλλά και η αύξηση του αριθμού των ολοήμερων σχολείων.

Σημείωσε πως το βασικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η παιδεία μας σήμερα είναι η ανάγκη μέσα σε σύγχρονες συνθήκες επαναπροσδιορισμού των στόχων του εκπαιδευτικού μας συστήματος, κάτι το οποίο πρέπει να εκφραστεί μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα. Σημείωσε πως ζούμε σε μια εποχή ταχύτατης ανάπτυξης της τεχνολογίας που πλέον η έμφαση περισσότερο από ποτέ πρέπει να είναι στον άνθρωπο στις δεξιότητες του, στο πώς σκέφτεται, πώς συνθέτει, πώς αναλύει, πώς συνεργάζεται διότι το γνωσιοκεντρικό κομμάτι της παιδείας πλέον μπορεί κάποιος να το εντοπίσει με πολύ απλές κινήσεις, είτε με την τεχνητή νοημοσύνη, είτε στο Διαδίκτυο.

Αναμένει το νομοσχέδιο για αναμόρφωση της Ειδικής Εκπαίδευσης ο Α. Τρυφωνίδης

--------------------

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης στις δηλώσεις του μετά την επιτροπή χαιρέτισε την αναθεώρηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και αναμένει τον επόμενο μήνα το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση της Ειδικής Εκπαίδευσης και την αναβάθμιση των σχολικών συνοδών, οι οποίοι αποτελούν «δεύτερο δάσκαλο» και «δεύτερο γονιό», την αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπου ιδρύεται μια νέα τεχνική σχολή στην περιοχή Ιδαλίου, ενώ ζήτησαν την επέκταση των κλάδων στην αγροτική τεχνική σχολή της Σολιάς.

«Επιπρόσθετα, θίξαμε και έχουμε τη θετική ανταπόκριση της Υπουργού σε πολλά ζητήματα που θέτουμε ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία από την προηγούμενη σχολική χρονιά όπως το μάθημα της οδικής ασφάλειας ως ειδικό μάθημα, την επιτήρηση των μαθητών της Δημοτικής Εκπαίδευσης μετά το τέλος των μαθημάτων τους στις 1:05 μ.μ., την ένταξη στον προγραμματισμό για τα νέα σχολεία, Γυμνασίου στο Τσέρι και Λύκειο στην περιοχή Μαλούντας – Κλήρου, την αναβάθμιση του σχολείου Κακοπετριάς, αλλά με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός νέου περιφερειακού σχολείου Σολέας.

Χαιρέτισε τη θετική κατάληξη που θα υπάρξει με τον κατάλογο διοριστέων και τη διατήρηση του, ενώ για το κορυφαίο θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών η ΔΗΠΑ, είπε, θα εργαστεί σκληρά και μεθοδικά για να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση που την χρειάζεται το εκπαιδευτικό σύστημα και η κοινωνία.

Ο Βουλευτής Λάρνακας Ανδρέας Αποστόλου, στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρία στάθηκε σε ένα θέμα, το οποίο αφορά την επαρχία Λάρνακας και συγκεκριμένα την ίδρυση της σχολής του Τεχνολογικού πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα. Όπως είπε, προχωράει η υλοποίηση της και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού η Υπουργός ενημέρωσε και επίσημα ότι το νομοσχέδιο έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η κατάθεση του το επόμενο διάστημα, ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Εντός της συνεδρίας, από πλευράς ΔΗΣΥ, οι Βουλευτές Γιώργος Κάρουλλας, Πρόδρομος Αλαμπρίτης και Σάβια Ορφανίδου εστίασαν στα θέματα της Βίας και Παραβατικότητας, και στους βανδαλισμούς και στα ναρκωτικά στα σχολεία, στην ενδοσχολική βία, στην εγκατάσταση των κλιματιστικών και στο θέμα των καμερών εντός και εκτός σχολείων.

Από πλευράς ΑΚΕΛ, οι Βουλευτές Χρίστος Χριστοφίδης, Χρίστος Χριστόφιας και Ανδρέας Καυκαλιάς έθεσαν ερωτήματα, μεταξύ άλλων, για τα ζητήματα των υποδομών στα σχολεία, στα Ολοήμερα σχολεία, στη Βία και Παραβατικότητα, στην φοιτητική χορηγία, στην ειδική εκπαίδευση και στα αναλυτικά προγράμματα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς και Βουλευτής Λάρνακας Ανδρέας Αποστόλου επικεντρώθηκαν στους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας της καθημερινότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, η ποιότητα των προγραμμάτων στα ολοήμερα σχολεία μεταξύ των ωρών 15:00 με 16:00, τα αγγλόφωνα προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ.

Ο κ. Τρυφωνίδης έθεσε ερωτήματα για τα τεχνικά γυμνάσια, στο κόστος της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, και του κονδυλίου του Υπουργείου προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ανέγερση φοιτητικών εστιών.

Απαντώντας, η Υπουργός ανέφερε πως είπε πως στο θέμα των βανδαλισμών, το Υπουργείο έχει κάνει ενέργειες εντός των σχολικών μονάδων θεσπίζοντας επιτροπές, ενώ για το θέμα των ναρκωτικών έχει καθοριστεί ένας σύνδεσμος με την ΥΚΑΝ, γεγονός που έχει επιφέρει αποτελέσματα.

Στο θέμα της ενδοσχολικής βίας είπε πως δόθηκε έμφαση στο ρόλο του σύμβουλου-εκπαιδευτικού καθώς και των υπεύθυνων τμημάτων για να μιλά και να συζητά με τους μαθητές. Στο θέμα των καμερών είπε πως αυτές που είναι εγκατεστημένες εντός των σχολείων και λειτουργούν μετά τη λήξη των μαθημάτων, έχουν ήδη φέρει αποτελέσματα και δρουν και αποτρεπτικά, ενώ σημείωσε πως η νομοθεσία δεν επιτρέπει την εγκατάσταση εκτός των σχολικών μονάδων.

Για τα κλιματιστικά, η Υπουργός ανέφερε πως μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα σχολεία, ενώ το πρόβλημα που υπάρχει είναι με την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και πως αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη εργατικού προσωπικού (ηλεκτρολόγους κλπ).

Στο θέμα της φοιτητικής χορηγίας, η κ. Μιχαηλίδου είπε πως θα μεταφέρει το αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών για την ανάγκη αύξησης της χορηγίας ή και διαφοροποίησης του τρόπου κατανομής της.

Στο θέμα της κοστολόγησης της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, η Υπουργός είπε πως το κόστος ύψους 12,7 εκ. ευρώ αρχίζει από το 2027.

Σε σχέση με την ειδική εκπαίδευση, είπε πως είναι το πιο ευαίσθητο και πιο δύσκολο θέμα με αντικρουόμενες απόψεις και θέσεις και πως το Υπουργείο προτίθεται να φέρει ένα νομοσχέδιο εξισορροπητικό που θα είναι προς όφελος των παιδιών.

Για τα αναλυτικά προγράμματα, η κ. Μιχαηλίδου είπε πως αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο σε βάθος 5ετίας να υπάρξει μείωση της ύλης και στροφή στις δεξιότητες και ικανότητες των μαθητών όπως η κριτική σκέψη.

Στο θέμα των αγγλόφωνων προγραμμάτων των Πανεπιστημίων, η κ. Μιχαηλίδου είπε πως το ΤΕΠΑΚ προχωρεί με 2 αγγλόφωνα προγράμματα και το Πανεπιστήμιο Κύπρου θέλει να προχωρήσει με ένα αλλά αντιμετωπίζει νομοθετικό κώλυμα για το οποίο θα αποταθεί στη Βουλή.

ΚΥΠΕ