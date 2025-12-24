Live η πορεία του Άη Βασίλη από το Βόρειο Πόλο σε όλο τον κόσμο

Παραμονή Χριστουγέννων, την ώρα που μικροί και μεγάλοι μετρούν αντίστροφα για τα δώρα και τη μαγεία της συγκεκριμένης ημέρας, το FlightRadar 24 δίνει τη δυνατότητα στους πιο ανυπόμονους να παρακολουθήσουν σε ζωντανό χρόνο την πιο διάσημη «πτήση» του πλανήτη, εκείνη του Αγίου Βασίλη.

Αντί για έναν συνηθισμένο αριθμό πτήσης και ένα συμβατικό αεροσκάφος, στην οθόνη εμφανίζεται το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, να διασχίζει χώρες και ηπείρους, σκορπίζοντας χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Δείτε live την πορεία του Άγιου Βασίλη

Η πρωτοβουλία αυτή, που έχει γίνει πλέον θεσμός τα τελευταία χρόνια, συνδυάζει την τεχνολογία με τη φαντασία, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι πιο σοβαρές πλατφόρμες μπορούν να διατηρούν μια παιχνιδιάρικη πλευρά.

