Μοίρασε δώρα στο Παιδιατρικό του ΓΝ Πάφου ο οδοντιατρικός σύλλογος Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πάφου μέσα στα πλαίσια του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς ,πραγματοποίησε εθελοντική επίσκεψη στο Παιδιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου την παραμονή των Χριστουγέννων.

Προσφέρθηκαν δώρα στα παιδιά κάθε ηλικίας και κόκκινα μπαλόνια με θερμές ευχές για Καλά Χριστούγεννα στα παιδιά και τις οικογένειες τους και γρήγορη ανάρρωση αυτών. Επίσης μαζί με τα πακέτα προσφέρθηκαν είδη στοματικής υγιεινής προσφορά της Εταιρείας Μ.Σ.Ιακωβίδης στα παιδιά.

Η επίσκεψη στο Παιδιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου κάθε Χριστούγεννα έχει καθιερωθεί θεσμός πλέον από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου ως ένδειξη ελάχιστης προσφοράς προς τους πάσχοντες συνανθρώπους μας.

Αυτά τα Χριστούγεννα χαρίζουμε χαμόγελα χαράς και ελπίδας, καταλήγει η ανακοίνωση.

