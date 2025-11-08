Κατεστημένα κρατούν στάσιμα τα αναλυτικά προγράμματα και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης

Βία, παραβατικότητα, κλιματιστικά, σχολικές υποδομές, ειδική εκπαίδευση και... «κατεστημένα στην παιδεία που δεν επιτρέπουν τις αλλαγές και τον εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων», είχε χθες το «μενού» της συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας για το 2026. Η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ανάμεσα στα πολλά για τα οποία ερωτήθηκε, ανέφερε ότι στόχος του υπουργείου είναι ένα πιο ανθρωποκεντρικό, και όχι τόσο γνωσιοκεντρικό σχολείο, που θα επενδύει στις δεξιότητες των μαθητών. ...

