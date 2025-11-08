Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Κατεστημένα κρατούν στάσιμα τα αναλυτικά προγράμματα και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Η κα Μιχαηλίδου, παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του υπουργείου για το 2026, μίλησε ανοιχτά για τα «κατεστημένα» - Μεταρρυθμίσεις, αξιολόγηση και βελτίωση υποδομών στο επίκεντρο του σχεδιασμού

Βία, παραβατικότητα, κλιματιστικά, σχολικές υποδομές, ειδική εκπαίδευση και... «κατεστημένα στην παιδεία που δεν επιτρέπουν τις αλλαγές και τον εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων», είχε χθες το «μενού» της συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας για το 2026. Η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ανάμεσα στα πολλά για τα οποία ερωτήθηκε, ανέφερε ότι στόχος του υπουργείου είναι ένα πιο ανθρωποκεντρικό, και όχι τόσο γνωσιοκεντρικό σχολείο, που θα επενδύει στις δεξιότητες των μαθητών. ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΚΥΠΡΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΧΟΛΕΙΑΠαιδείαΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα