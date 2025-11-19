Όχι και τόσοι πολλοί εκπαιδευτικοί έξω από τη Βουλή - Διαμαρτυρία για το ν/σ αξιολόγησης (φώτος)

Διαμαρτυρία πραγματοποίησαν έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μερικές δεκάδες εκπαιδευτικοί, περιμένοντας την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Οι εκπαιδευτικοί που έδωσαν το παρών τους στη διαμαρτυρία δεν ήταν πολλοί, σε αντίθεση με τα εκατοντάδες μέλη της ΟΕΛΜΕΚ που συμμετέχουν στη στάση εργασίας.

Στις 14:00 αρχίζει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας η κατ' άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου.





Τι υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί

Οι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης πραγματοποιούν σήμερα στάση εργασίας από τις 07:30 έως τις 11:00. Υποστηρίζουν ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν προχώρησε σε ουσιαστική διαβούλευση για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και εκφράζουν έντονες ενστάσεις για βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν οι δάσκαλοι, καθώς η ΠΟΕΔ έχει προκηρύξει στάση εργασίας για την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, από τις 07:30 έως τις 09:00.

Ο αντιπρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Αντρέας Μαυράτσας, ζήτησε να αποκλιμακωθεί η ένταση από όλες τις πλευρές, περιλαμβανομένου του Υπουργείου Παιδείας. Τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί βιώνουν καθημερινά την αναξιοκρατία του ισχύοντος συστήματος, ωστόσο θεωρεί ότι το προτεινόμενο σχέδιο είναι ακόμη χειρότερο, καθώς δεν θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την εκπαίδευση και θα επιβαρύνει το κρατικό μισθολόγιο με επιπλέον έξοδα περίπου έξι εκατομμυρίων ευρώ για 60 νέες, αχρείαστες – όπως είπε – θέσεις επιθεωρητών. Κομβικό σημείο διαφωνίας παραμένει ο ρόλος των διευθυντών στην αξιολόγηση, ενώ προειδοποίησε ότι με το νέο μοντέλο σε δύο χρόνια δεν θα υπάρχουν διαθέσιμοι διευθυντές.





Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Οργανωμένων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι με καλή διάθεση μπορούν να βρεθούν λύσεις και να διαμορφωθεί ένα κοινά αποδεκτό σύστημα αξιολόγησης. Αναγνώρισε το δικαίωμα των εκπαιδευτικών να απεργούν, υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν πρέπει να προκαλείται αναστάτωση στα παιδιά. Ανέφερε ακόμη ότι μόνο λίγοι μαθητές αναμένεται να επιστρέψουν στα σχολεία στις 11:00 και σημείωσε πως το Υπουργείο αποφάσισε να μην καταγραφούν απουσίες. Τόνισε επίσης πως βρίσκεται σε στενή συνεννόηση με τους γονείς της δημοτικής εκπαίδευσης και ότι, εάν χρειαστεί, θα υπάρξουν κοινές αποφάσεις.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν καλά τις συνέπειες της απεργίας στους γονείς, καθώς και οι ίδιοι είναι γονείς. Υπογράμμισε πως η ΠΟΕΔ διεκδικεί το καλύτερο για το δημόσιο σχολείο και κάλεσε τους γονείς να στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς. Ξεκαθάρισε ότι η Οργάνωση ποτέ δεν αποδέχθηκε το προτεινόμενο νομοσχέδιο και ότι, παρά τα σημεία σύγκλισης, το Υπουργείο όφειλε να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για επίτευξη συμφωνίας. Κατηγόρησε δε το Υπουργείο για τη διαμορφωμένη τοξική ατμόσφαιρα.

Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γιάννος Ιωάννου, ανέφερε ότι οι γονείς σέβονται το δικαίωμα στην απεργία, ωστόσο εξέφρασε απορία για το πώς γίνεται η ΠΟΕΔ να μιλά για συγκλίσεις και αμέσως μετά να ανακοινώνει κινητοποίηση. Επισήμανε ότι οι ανατροπές στην καθημερινότητα των γονέων είναι σημαντικές και ότι τα συλλογικά όργανα θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Τόνισε ακόμη ότι οι τελευταίες εξελίξεις έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στους γονείς, οι οποίοι θεωρούν ότι η Βουλή πρέπει να προχωρήσει στην ψήφιση του νομοσχεδίου.