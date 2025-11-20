Δεν πάει σε στάση εργασίας η ΠΟΕΔ - Κανονικά στα σχολεία τους οι εκπαιδευτικοί την Τέταρτη

Αναστέλλει τα μέτρα που είχε εξαγγείλει η ΠΟΕΔ για την ερχόμενη εβδομάδα, εν αναμονή της συνάντησης με τους βουλευτές μέλη της Επιτροπής Παιδείας, με θέμα το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα η ΠΟΕΔ είχε ανακοίνωση ότι αν χθες άρχιζε η κατ’άρθρον συζήτηση επι του νομοσχεδίου θα προχωρόυσαν σε στάση εργασίας την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου από τις 7:30 μέχρι και τις 9:00 το πρωί.

Σήμερα ωστόσο, μετά και την χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής κατά την διάρκεια της οποίας λέχθηκε ότι μαζί με την κατ’αρθρον συζήτηση η επιτροπή θα πραγματοποιήσει, εκτός των αιθουσών της Βουλής, συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους, η ηγεσία της ΠΟΕΔ αποφάσισε όπως αναστείλει τα μέτρα.

Σε δηλώσεις της μάλιστα η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρία Βασιλείου ανέφερε ότι θα αναμένουν την έκβαση των επαφών με τους βουλευτές προτού προβούν στην λήψη μέτρων.