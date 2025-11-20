Δεν πάει σε στάση εργασίας η ΠΟΕΔ - Κανονικά στα σχολεία τους οι εκπαιδευτικοί την Τέταρτη

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα η ΠΟΕΔ είχε ανακοίνωση ότι αν χθες άρχιζε η κατ’άρθρον συζήτηση επι του νομοσχεδίου θα προχωρόυσαν σε στάση εργασίας την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου από τις 7:30 μέχρι και τις 9:00 το πρωί.

Αναστέλλει τα μέτρα που είχε εξαγγείλει η ΠΟΕΔ για την ερχόμενη εβδομάδα, εν αναμονή της συνάντησης με τους βουλευτές μέλη της Επιτροπής Παιδείας, με θέμα το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Σήμερα ωστόσο, μετά και την χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής κατά την διάρκεια της οποίας λέχθηκε ότι μαζί με την κατ’αρθρον συζήτηση η επιτροπή θα πραγματοποιήσει, εκτός των αιθουσών της Βουλής, συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους, η ηγεσία της ΠΟΕΔ αποφάσισε όπως αναστείλει τα μέτρα. 

Σε δηλώσεις της μάλιστα η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρία Βασιλείου ανέφερε ότι θα αναμένουν την έκβαση των επαφών με τους βουλευτές προτού προβούν στην λήψη μέτρων.

