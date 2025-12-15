Μύρια Βασιλείου: «Η κυβέρνηση προωθεί την αξιολόγηση χωρίς συμφωνία και χωρίς τους εκπαιδευτικούς»

Η αναταραχή που επικρατεί τους τελευταίους μήνες στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, βαραίνει αποκλειστικά το Υπουργείο Παιδείας, αναφέρει, σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ερωτηθείσα σχετικά με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα σε ό,τι αφορά το νομοθέτημα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου.

«Ως εκπαιδευτικοί θα στηρίζαμε μια προσπάθεια η οποία θα επέφερε ουσιαστική αλλαγή και βελτίωση στους υφιστάμενους κανονισμούς αξιολόγησης. Γιατί οι εκπαιδευτικοί θέλουμε την αξιολόγηση, θέλουμε όμως μια σωστή και αντικειμενική αξιολόγηση, που να βελτιώνει υφιστάμενες στρεβλώσεις. Η αναταραχή που επικρατεί τους τελευταίους μήνες στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, βαραίνει αποκλειστικά το Υπουργείο Παιδείας το οποίο από τον Μάιο διέκοψε μονομερώς τη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου και επιμένει να ψηφιστεί ένα τόσο σοβαρό Νομοσχέδιο που αφορά στα εργασιακά δεδομένα των εκπαιδευτικών, χωρίς να υπάρχει συμφωνία με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις», πρόσθεσε.

Η ΠΟΕΔ, συνέχισε η κ. Βασιλείου, έδειξε υπομονή και μέσα από υπεύθυνη στάση όλο αυτό το διάστημα έκανε ό,τι μπορούσε έτσι ώστε να διορθώσει και να βελτιώσει το Νομοσχέδιο, κάνοντας μάλιστα υποχωρήσεις, αφού αποδέχτηκε αρκετές από τις θέσεις του Υπουργείου.

«Θα έπρεπε επομένως να προβληματίσει γιατί μια υπεύθυνη και σοβαρή Οργάνωση, επιλέγει να αντιδράσει με το έσχατο μέτρο της απεργίας. Προφανώς η επίσημη πλευρά απέτυχε να πείσει για την ορθότητα και την ουσία της μεταρρύθμισης και προφανώς η Βουλή προτίθεται να ψηφίσει ένα Νομοσχέδιο το οποίο αποκλίνει από τις θέσεις της Οργάνωσης. Και μάλιστα σε όλη αυτή τη διαδικασία τροποποιήσεων, οι αποφάσεις λαμβάνονται για εμάς, χωρίς εμάς. Ούτε οι Βουλευτές θα κληθούν να εφαρμόσουν τη Νομοθεσία ούτε το Υπουργείο. Εμείς οι εκπαιδευτικοί θα κληθούμε να την εφαρμόσουμε για αυτό και η όλη συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται εν τη απουσία μας», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν υπάρχουν διαφωνίες ή είναι ομόφωνες οι αποφάσεις στην ΠΟΕΔ όσον αφορά το νομοσχέδιο, η κ. Βασιλείου είπε: «απαντώντας σε μια προσπάθεια παραπληροφόρησης, να δηλώσω επίσημα ότι οι διαφωνίες μας επί του Νομοσχεδίου είναι ομόφωνες στην ΠΟΕΔ».

«Και είναι άξιον απορίας: ποιο Νομοσχέδιο στηρίζει η Κυβέρνηση; Από τον Μάιο που έχει κατατεθεί μέχρι και σήμερα ή καλύτερα μέχρι και αυτό που τελικά θα ψηφιστεί στην ολομέλεια, έχουν προκύψει τόσες διαφοροποιήσεις. Ποιες από όλες αυτές τις μορφές στηρίζει η Κυβέρνηση. Ή μήπως και η στήριξη είναι καθαρά διεκπεραιωτική: ένα νι στο κουτάκι ότι το κάναμε και αυτό χωρίς να ενδιαφέρει η ουσία. Αυτοί που εκφράζουν ανησυχίες σε σχέση με τα της οικονομίας του κράτους, είναι καλό να ρωτήσουν την Κυβέρνηση, γιατί σε ένα Νομοσχέδιο με καθεχρονικό κόστος 13 εκατομμυρίων, δηλαδή σε βάθος πενταετίας το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα στοιχίσει πέραν των 60 εκατομμυρίων, δεν έγινε κατορθωτό να ενταχθούν και πολιτικές που θα βοηθούσαν ουσιαστικά το δημόσιο σχολείο;», σημείωσε.

Καταλήγοντας, η κ. Βασιλείου είπε πως «είναι σημαντικό να αναφέρω ότι γονείς που είναι σε επικοινωνία μαζί μας και έχουν αντιληφθεί πόσο θα επιβαρυνθεί η καθημερινότητα των σχολικών μονάδων με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους».

