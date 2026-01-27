Δυο χιλιάδες παιδιά γονείς και κηδεμόνες στην Σταδιοδρομία 2026

Με τη συμμετοχή 2000 παιδιών, γονιών και κηδεμόνων έκλεισε η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελμάτων στην Κύπρο, «Σταδιοδρομία», που πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Ο αριθμός αυτός αποτελεί μεγάλη επιτυχία, αντίστοιχη με τις διοργανώσεις των προηγούμενων χρονιών στη Λευκωσία. Συγκεκριμένα, η «Σταδιοδρομία 2026», πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, στο Λύκειο Πολεμιδιών στη Λεμεσό και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά πάνω από 40 επαγγελματικούς συνδέσμους και φορείς και να ενημερωθούν για περισσότερα από 50 επαγγέλματα και τις μελλοντικές τους προοπτικές.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν 13 θεματικές παρουσιάσεις και συζητήσεις, προσφέροντας στους συμμετέχοντες πρακτική πληροφόρηση για σπουδές, επαγγελματικές κατευθύνσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Η Σταδιοδρομία 2026 διοργανώθηκε από την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου.

Κηρύσσοντας την έναρξη της Έκθεσης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Μάριος Παναγίδης, ανέγνωσε χαιρετισμό της Υπουργού Παιδείας, δρ. Αθηνάς Μιχαηλίδου, αναδεικνύοντας τη σημασία της Έκθεσης Σταδιοδρομίας η οποία παρέχει τεκμηριωμένη πληροφόρηση στο κοινό σχετικά με επαγγελματικές διαδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα και επιλογές σταδιοδρομίας για το μέλλον, και συγχαίροντας όλους τους συντελεστές για τη συμβολή τους στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Στον χαιρετισμό της, η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου, κα Έλλη Ιωαννίδου, τόνισε τη σημασία του θεσμού στην προετοιμασία των νέων για τις επαγγελματικές προκλήσεις του μέλλοντος και τη διαχρονική δέσμευση της Τράπεζας στη στήριξη δράσεων που ενισχύουν τη νεολαία και την κοινωνία. Παράλληλα, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς όλους τους φορείς, ομιλητές, επαγγελματικούς συνδέσμους και εθελοντές, καθώς και τις χιλιάδες οικογένειες που επισκέφθηκαν την Έκθεση, υπογραμμίζοντας ότι η συλλογική προσπάθεια αποτελεί τον πυρήνα της επιτυχίας του θεσμού, προς όφελος των παιδιών μας.