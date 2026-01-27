Σχολεία: Νέο οδηγό για πρόληψη βίας και παραβατικότητας δημιούργησε το Υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας αντιλαμβανόμενο την ανάγκη που υπάρχει για στήριξη των σχολικών μονάδων για διαχείριση θεμάτων βίας και παραβατικότητας έχει αποφασίσει και έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη οδηγών, δήλωσε την Τρίτη στο Υπουργείο Παιδείας και ερωτηθείσα σχετικά, η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Έλενα Χατζηκακού.

«Ουσιαστικά είναι μία συγκέντρωση των διαφόρων πολιτικών που εφαρμόζει, των διαφόρων εθνικών στρατηγικών που έχουν να κάνουν με την πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας», σημείωσε. Αυτός ο οδηγός σκοπό έχει ένα διευκολύνει την εργασία των σχολείων εφόσον συγκεντρώνονται για πρώτη φορά όλες οι διάφορες εγκύκλιοι, όλα τα διάφορα πρωτόκολλα, προκειμένου ακριβώς να γίνεται η διαχείριση των φαινομένων στις σχολικές μονάδες, σημείωσε. «Άρα, είναι μία κίνηση προς τη στήριξη των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των εκπαιδευτικών, και φυσικά την ενημέρωση των γονέων», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι σε κάθε σχολική μονάδα υπάρχει αυτός ο οδηγός σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

«Είναι σημαντικό να μοιραστούμε μαζί σας ότι από την έναρξη της σχολικής χρονιάς για πρώτη φορά λειτουργεί ειδικός ιστοχώρος στο Υπουργείο Παιδείας που επικεντρώνεται στα θέματα της διαχείρισης της βίας και της παραβατικότητας, όπου συγκεντρωμένα μπορεί να πάρει όποιος ενδιαφέρεται είτε είναι εκπαιδευτικός είτε γονέας να ανατρέξει και να βρει και ηλεκτρονικά όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Χατζηκακού είπε ότι στον Οδηγό έχουν συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες, όλες τις εγκυκλίους που αφορούν τα θέματα της βίας και της παραβατικότητας.

«Θα πω για παράδειγμα ότι το Υπουργείο Παιδείας από το 2020 έχει μια εγκύκλιο που αφορά στα πρωτόκολλα διαχείρισης του σχολικού εκφοβισμού, άρα τέτοιου είδους οδηγίες έχουν ενσωματωθεί στον Οδηγό, καθώς και εθνικές στρατηγικές που υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας που άπτονται θεμάτων βίας και παραβατικότητας, όπως είναι η εθνική στρατηγική για την πρόληψη της βίας του 2024 -2028, είναι η εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση των ουσιών, μία εθνική στρατηγική την οποία έτσι τρέχει Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, καθώς και άλλες στρατηγικές», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ