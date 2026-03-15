Ακόμα τρεις συλλήψεις για συμπλοκή στην Αγία Φύλα - Ομάδα νεαρών κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε σπίτι όπου διαμένουν Σύροι

Στη σύλληψη άλλων τριών νεαρών προσώπων προχώρησε χθες η αστυνομία σε σχέση με τη συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ τη Παρασκευής στην Αγία Φύλα. Πρόκειται για δύο 19χρονους και ένα 20χρονο.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, η σύλληψη τους έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης οπλοφορίας προς διέγερση τρόμου και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρεται, εναντίον των τριών συλληφθέντων προέκυψαν στοιχεία και μαρτυρίες που φέρεται να τους εμπλέκουν στην υπόθεση. Αυτοί συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση. Για την ίδια υπόθεση τελεί υπό εξαήμερη κράτηση άλλος 19χρονος. Οι τρείς συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Η συμπλοκή σημειώθηκε λίγο μετά τις 23.00 το βράδυ. Ομάδα νεαρών κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε σπίτι όπου διαμένουν Σύροι και προκάλεσαν ζημιές. Οι ένοικοι αντέδρασαν παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την καταγγελία τους οι κουκουλοφόροι κρατούσαν όπλα και συνεπλάκησαν μαζί τους. Κατάφεραν να ακινητοποιήσουν ένα από αυτούς, ο οποίος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία.

Πηγή: ΚΥΠΕ